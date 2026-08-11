25 năm Kho cảng PV GAS Vũng Tàu vững bước cùng chuỗi giá trị khí

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Từ những công trình LPG đầu tiên đến dấu mốc tiếp nhận LNG nhập khẩu, hành trình của kho cảng cũng phản ánh quá trình PV GAS từng bước làm chủ công nghệ, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực vận hành trong lĩnh vực năng lượng.

Từ nền móng LPG đến bước tiến LNG

Tháng 11/2000, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đưa vào vận hành kho LPG định áp đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, phân phối LPG của PV GAS.

Những năm sau đó, năng lực kho cảng tiếp tục được mở rộng. Tháng 3/2010, Kho LPG Gò Dầu đi vào vận hành, bổ sung năng lực tiếp nhận, tồn chứa và cung ứng LPG cho thị trường. Đến tháng 3/2013, kho LPG lạnh đầu tiên của Việt Nam chính thức vận hành, tạo thêm dư địa cho hoạt động nhập khẩu, tồn chứa LPG quy mô lớn và nâng cao tính chủ động trong cung ứng sản phẩm.

Nếu LPG đặt nền móng cho hành trình 25 năm, LNG lại mở ra một chương phát triển mới. Ngày 10/7/2023, Việt Nam lần đầu tiên tiếp nhận tàu LNG nhập khẩu tại Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải. Những kỹ sư, vận hành viên tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu tiếp tục là lực lượng trực tiếp tham gia vận hành, tiếp nhận và cung ứng LNG, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình mở rộng năng lực sang lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng.

Những dấu mốc này không chỉ phản ánh sự phát triển về quy mô hạ tầng, mà còn cho thấy quá trình tích lũy năng lực vận hành, làm chủ công nghệ và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường năng lượng.

Tàu LPG cập bến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

25 năm được đo bằng những con số

Một phần tư thế kỷ vận hành được ghi dấu bằng những con số cho thấy quy mô hoạt động và yêu cầu cao về an toàn của Kho cảng PV GAS Vũng Tàu. Trong 25 năm, kho cảng đã đạt 219.000 giờ vận hành an toàn, tiếp nhận và xuất nhập 30,3 triệu tấn hàng hóa qua cảng, phục vụ 20.615 lượt tàu làm hàng và 398.250 lượt xe bồn tiếp nhận, xuất nhập sản phẩm.

Đằng sau những con số là một chuỗi hoạt động vận hành liên tục, từ tiếp nhận tàu, kiểm soát hàng hóa, tồn chứa đến xuất sản phẩm bằng đường bộ và đường thủy. Đó cũng là hàng nghìn ca trực, những quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và sự phối hợp của nhiều bộ phận nhằm duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

Qua thời gian, đội ngũ người lao động tại kho cảng từng bước tích lũy kinh nghiệm, làm chủ nhiều loại hình công nghệ, thiết bị và phương thức xuất nhập sản phẩm, tạo nền tảng để kho cảng đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu mới trong chuỗi cung ứng khí.

Quang cảnh Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

Con người tạo nên sức bền của công trình

Nếu hạ tầng là nền tảng vật chất, con người chính là yếu tố tạo nên sức bền của kho cảng trong suốt 25 năm. Từ những ngày đầu vận hành các công trình LPG đến quá trình tiếp nhận và vận hành hệ thống LNG, nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động đã cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc đề cao kỷ luật, trách nhiệm và an toàn.

Chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 25 năm vận hành kho cảng, ông Nguyễn Nhật Quốc Toản - Giám đốc Chi nhánh Logistics nhấn mạnh: "Hành trình 25 năm hình thành và phát triển là một chặng đường đầy tự hào, được kết tinh từ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ và sự tận tâm, cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động Kho cảng PV GAS Vũng Tàu. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng trân trọng những giá trị tốt đẹp đã được gìn giữ và dựng xây - nền tảng vững chắc cho mọi thành công hôm nay. Thành tựu lớn nhất của kho cảng không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng, mà nằm ở sức mạnh đoàn kết. Cùng với đó, tinh thần chủ động, sẵn sàng đổi mới và bản lĩnh đón nhận thử thách mới chính là nội lực giúp kho cảng khẳng định bản sắc và vị thế".

Nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc đề cao kỷ luật, trách nhiệm và an toàn.

Sự kế thừa giữa các thế hệ, kết hợp với văn hóa an toàn và tinh thần đổi mới, đã trở thành những giá trị xuyên suốt trong quá trình phát triển của kho cảng. Đây cũng là yếu tố giúp đơn vị duy trì năng lực vận hành ổn định trong một lĩnh vực đòi hỏi cao về kỹ thuật, an toàn và tính liên tục.

Vững nền tảng, mở rộng dư địa phát triển

Từ LPG định áp, LPG lạnh đến LNG, mỗi bước phát triển của kho cảng đều gắn với những yêu cầu mới về công nghệ, năng lực vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong những năm gần đây, kho cảng tiếp tục tham gia vận hành chuỗi LNG, hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ thống và tiếp nhận các chuyến tàu LNG, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới trong hoạt động kinh doanh khí của PV GAS.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc duy trì vận hành an toàn và ổn định. Chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả khai thác, thúc đẩy sáng kiến cải tiến và phát triển các dịch vụ logistics năng lượng sẽ ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực của Kho cảng.

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên vào ngày 10/7/2023.

Kỷ niệm 25 năm không chỉ là dịp nhìn lại những thành quả đã đạt được, mà còn là điểm nối giữa một hành trình được xây dựng bằng công sức của nhiều thế hệ và một chặng đường mới với những yêu cầu cao hơn. Từ những công trình LPG đầu tiên đến vai trò trong chuỗi LNG, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã từng bước khẳng định năng lực vận hành, tinh thần tiên phong và khả năng thích ứng trước những chuyển động của ngành năng lượng.

Với nền tảng hạ tầng được đầu tư, kinh nghiệm vận hành được tích lũy qua một phần tư thế kỷ cùng đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu tiếp tục hướng tới mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực khai thác và đồng hành cùng PV GAS trong quá trình phát triển chuỗi giá trị khí và năng lượng.

25 năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng quan trọng hơn, đó là nền tảng để Kho cảng PV GAS Vũng Tàu tiếp tục tiến về phía trước, chủ động hơn về công nghệ, vững vàng hơn về vận hành và sẵn sàng hơn cho những cơ hội mới của ngành năng lượng.