Tin vui với người trồng sầu riêng

Các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tình trạng ách tắc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói... làm ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Theo Báo Chính phủ, chiều ngày 10/8, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ, ban hành ngày 31/7 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, liên quan đến tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng.

Bảo đảm tiến độ cấp mã số vùng trồng

Bộ Nông Nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết Nghị quyết số 36/2026 đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý đối với các vùng sản xuất sầu riêng lớn. Hiện tại, Bộ đang phối hợp với các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết này tại một số tỉnh có cây trồng chủ lực xuất khẩu đang hoặc sắp bước vào vụ thu hoạch chính, trọng tâm là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết số 36 và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Các địa phương phải bảo đảm tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; không để ách tắc ở các khâu này cũng như tại các cơ sở kiểm nghiệm, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Các địa phương cần rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường.

Đồng thời, tỉnh, thành phố phải thường xuyên theo dõi tình hình xuất khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trong thời gian trước mắt, vừa tổ chức lại ngành hàng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam.

Bộ NN&MT đang nỗ lực đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) nhằm thống nhất tiêu chuẩn kiểm nghiệm và cơ chế công nhận kết quả lẫn nhau, qua đó giảm thời gian thông quan.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đã giao hệ thống thương vụ phối hợp với Bộ NN&MT tiếp tục quảng bá hình ảnh sầu riêng Việt Nam, mở rộng và phát triển các thị trường mới, thúc đẩy đàm phán mở cửa thêm các thị trường khác.

Liên quan đến thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị khẩn trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, không chỉ đối với sầu riêng mà đối với nông sản nói chung.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết về mã định danh, Nghị quyết số 36 đã giải quyết căn cơ vấn đề mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Hiện nay, Bộ NN&MT đang triển khai chiến dịch "30 ngày đêm" để gắn mã số vùng trồng. Trong chiến dịch này, thay vì chờ các vườn trồng tự đề xuất, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng cần chủ động gắn mã cho tất cả các vườn trồng, tương tự như việc gắn "số nhà". Qua đó, dữ liệu mã định danh đã được định danh đầy đủ để phục vụ trao đổi, kết nối dữ liệu.

Không để người dân "đua nhau" trồng sầu riêng

Kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng đánh giá Bộ NN&MT thời gian qua đã rất quyết liệt trong khắc phục những hạn chế, thiếu sót và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36. Đặc biệt, tại khu vực Tây Nguyên, nơi đang bước vào vụ thu hoạch chính sầu riêng, việc triển khai Nghị quyết đã đạt kết quả tích cực.

Phó thủ tướng đánh giá Nghị quyết số 36 đã được triển khai quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Ông lưu ý đây cũng là ngành hàng đang phát triển nhanh, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, lâu dài để tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Phó thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ rà soát, tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là quy hoạch các vùng sầu riêng cũng như các vùng trồng cây ăn quả.

Từ bài học của ngành hàng sầu riêng, ông Dũng đề nghị ngành nông nghiệp phải rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích, đồng thời tăng cường khuyến cáo để người dân có đầy đủ thông tin trước khi quyết định sản xuất. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng người dân "đua nhau" mở rộng diện tích sầu riêng, dẫn đến dư thừa sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.

Cùng với đó, cần khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao trách nhiệm, gắn bó với người nông dân và địa phương, tổ chức sản xuất minh bạch, bài bản. Doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng phải tham gia hỗ trợ người dân, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam.

Mở rộng đầu ra cho sầu riêng Việt Nam

Theo Bộ NN&MT, sầu riêng Việt Nam hiện xuất khẩu chủ yếu dưới dạng quả tươi chính ngạch. Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1 triệu tấn quả tươi và 117.000 tấn đông lạnh.

Còn tính riêng 7 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu 493.000 tấn sầu riêng, với giá trị khoảng hơn 950 triệu USD , tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về mục tiêu đặt ra là trong năm nay, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết xuất khẩu sầu riêng chắc chắn đạt trên 4 tỷ USD .

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Sầu riêng Việt Nam hiện đã xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia. Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam. Bộ NN&MT cũng đang đàm phán với Australia, New Zealand và các thị trường khác nhằm tiếp tục mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Đối với mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc, tính đến tháng 7, cả nước có trên 1.200 mã số vùng trồng và 120 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động. Hiện còn hơn 1.100 mã số đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt.

Liên quan đến năng lực kiểm nghiệm, Việt Nam hiện có 50 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp thuận, trong đó 47 phòng kiểm Cadimi và 39 phòng kiểm Vàng O. Tổng công suất đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày đối với Cadimi và 10.000 mẫu/ngày đối với Vàng O.

Hệ thống kiểm nghiệm cơ bản đáp ứng nhu cầu, kể cả trong cao điểm vụ mùa, khi sản lượng có thể lên tới khoảng 800-900 lô hàng/ngày.

Bộ NN&MT khẳng định năng lực phòng kiểm nghiệm không thiếu, vấn đề chủ yếu nằm ở cách thức vận hành. Do đó, Việt Nam đang chuyển hướng sang kiểm nghiệm tại vườn và cơ sở đóng gói nhằm chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Diện tích tăng nhanh nhưng liên kết chuỗi chưa tương xứng, tiềm ẩn nguy cơ dư cung và mất kiểm soát chất lượng.

Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Công nghệ bảo quản, chế biến sâu còn hạn chế, trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào quả tươi.

Trước thực tế này, Bộ NN&MT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, các cơ quan liên quan phải tổ chức lại sản xuất, rà soát diện tích, hạn chế mở rộng tại những vùng không phù hợp; đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu bền vững gắn với mã số vùng trồng.