'Thổi giá', gom đất, phân lô bán nền tràn lan sau công bố quy hoạch

Nhiều vùng quê tại xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đang diễn ra tình trạng ồ ạt gom đất vườn, rao bán rầm rộ như một “dự án khu dân cư mới”.

TPO - Nhiều vùng quê tại xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đang diễn ra tình trạng ồ ạt gom đất vườn, rao bán rầm rộ như một “dự án khu dân cư mới”. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò thổi giá đất.

Chiêu trò thổi giá đất?

Thời gian gần đây, sau khi Khu quy hoạch phía Tây Hà Tĩnh được công bố, “cò đất” ùn ùn đổ về nhiều thôn trên địa bàn xã Toàn Lưu để xem đất khiến vùng quê trở nên xôn xao. Bên cạnh đó, tình trạng phân lô, tách thửa cũng đang diễn ra rầm rộ tại nhiều thôn, làm gia tăng áp lực lên công tác quản lý đất đai ở địa phương.

Môi giới tập trung về các đường làng tại xã Toàn Lưu rất đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm vốn trước đây gần như bỏ hoang nhưng nay bất ngờ trở thành “điểm nóng” gom đất, phân lô bán nền.

Tuy nhiên, phần lớn các khu đất được phân lô hiện chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, như điện, nước sinh hoạt. Đặc biệt có những khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đường bê tông nhỏ, nằm cuối thôn, ngõ cụt, cạnh sông Khe Giao vẫn được phân lô bán.

Gom đất trồng cây lâu năm, rồi chia nhỏ, tách thửa bán.

Ông Nguyễn Văn C. (70 tuổi, thôn Trung Tâm) cho biết, lô đất của gia đình trước đây rộng 5.500m2, trong đó thổ cư 400m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, do biến cố gia đình, lô đất này được bán cho một người khác. Đến nay khu đất đã được một nhà đầu tư làm đường thảm rộng 7m, chia thành 23 lô để bán. Mỗi lô khoảng 130-140m2, giá được rao bán khoảng trên 500-600 triệu đồng/lô.

Khu đất chưa đầu tư hạ tầng, song vẫn được môi giới rao bán với giá dao động từ 460 triệu đến hơn 1 tỷ đồng .

Ngoài các khu đất hạ tầng đã được hình thành, hiện tại thôn Trung Tâm vẫn còn nhiều vị trí phân lô chưa có đường nhưng vẫn được rao bán rầm rộ.

Trong vai người có nhu cầu mua đất, phóng viên được các môi giới liên tục mời chào với những lời hứa hẹn: “Hiện tại chưa có đường, chưa có điện, nhưng sắp tới sẽ triển khai, hạ tầng sẽ hoàn thiện đồng bộ. Giá đang rẻ, mua bây giờ là cơ hội. Như hôm qua có lô chỉ 950 triệu, hôm nay đã lên gần 1,1 tỷ rồi, đất tăng từng ngày”.

Dù hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán.

Dù hạ tầng chưa hoàn thiện, chỉ bãi đất trống, song một môi giới cho biết thêm, khu đất đang được rao bán có diện tích hàng nghìn mét vuông, được chia thành khoảng 60 lô, mỗi lô từ 140m² đến hơn 200m², giá bán dao động từ 460 triệu đến hơn 1 tỷ đồng .

Địa phương bày tỏ lo ngại

Dọc tuyến đường tỉnh 550, đoạn từ vòng xoay dẫn vào cao tốc đến ngã ba Khe Giao (thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn cũ), nhiều vị trí đã được nhà đầu tư phân lô, bán nền mở đường tạm nối vào khu đất.

Tuy nhiên, nhiều điểm phân lô đất nền có làm đường nội bộ nhưng không thể kết nối ra tỉnh lộ do không được cấp phép, dẫn đến tình trạng “đường cụt”. Bởi theo quy định, việc đấu nối đường từ khu dân cư vào tỉnh lộ, quốc lộ phải được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép

Dù vậy, các lô đất tại đây vẫn được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội, đi kèm nhiều thông tin, quảng cáo "đất nền tiềm năng, đón sóng KCN", "pháp lý rõ ràng, sổ riêng từng lô".

Tại thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn cũ, khu đất cạnh tỉnh lộ 550 được phân hàng chục lô, nước không có, điện xây dựng sơ sài. Song môi giới "chào hàng" bằng cách thông báo hiện đã bán gần hết, chỉ còn 6 lô. Các lô còn lại ở đây diện tích từ 120-130m2, pháp lý rõ ràng, đất 100% thổ cư, giá 680 triệu. Song tại đây nước chưa có, điện chưa đấu nối.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, tình trạng ồ ạt gom đất vườn, đất trồng cây lâu năm để chuyển đổi mục đích sử dụng, phân lô tách thửa bán đất nền chủ yếu xảy ra tại khu vực xã Ngọc Sơn (cũ), trước khi sáp nhập vào xã Toàn Lưu hiện nay.

Nhiều khu vực từ đất trồng cây lâu năm được môi giới gom mua, chuyển đổi mục đích rồi phân lô rao bán rầm rộ.

Theo vị này, trước đây một số khu đất được phân lô, mở đường nội bộ với bề rộng chỉ 4m, không đảm bảo tiêu chuẩn hạ tầng. Hiện nay, xã đã yêu cầu các khu phân lô phải làm đường tối thiểu 7m để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và cảnh quan về sau của địa phương.

“Việc phân lô, tách thửa là do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, xã không có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, xã có trách nhiệm quản lý về hạ tầng. Chúng tôi đang yêu cầu khi muốn phân lô, tách thửa phải đảm bảo cảnh quan, đồng bộ hạ tầng để tránh tình trạng phân lô nhỏ lẻ, cắt xẻ manh mún làm xấu diện mạo nông thôn”, vị lãnh đạo nói.

Vị này cũng bày tỏ băn khoăn về việc nhiều lô đất hiện nay bị chia nhỏ quá mức. Có những lô đất chiều rộng chỉ khoảng 5m là khu vực nông thôn, rất khó để người dân có thể xây dựng và sinh sống lâu dài.

"Theo tôi, cần có một giải pháp để tránh tình trạng phân lô quá nhỏ, hẹp không phù hợp với nhu cầu thực tế vùng nông thôn về mặt lâu dài", vị này cho biết.

Lãnh đạo xã cũng thông tin thêm, việc đấu nối từ các khu dân cư vào đường tỉnh lộ hoặc quốc lộ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp phép. Xã không có quyền cấp phép và người dân cũng không được tự mở đường.

"Đây là chiêu trò của môi giới đất. Nhu cầu thực tế không có và chưa thấy giao dịch thành công nào diễn ra", vị lãnh đạo xã thông tin.