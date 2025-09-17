Vừa công bố quy hoạch khu công nghiệp, 'cò đất' ùn ùn đổ về làng quê

Sau khi công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành Hà Tĩnh (thuộc địa bàn xã Toàn Lưu), giá đất tại khu vực này bất ngờ tăng cao.

Khoảng 1 tuần nay, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại khu vực xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ "nóng" lên chưa từng có.

Làng quê "nóng" giá đất

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, dọc tuyến đường tỉnh 550 qua xã Toàn Lưu bắt gặp rất nhiều nhóm người tụ tập, trao đổi, chụp ảnh tại các khu đất trống. Đặc biệt, nhiều lối nhỏ dẫn vào thôn, xóm cũng có rất nhiều ô tô đậu kín lối đi để xem đất. Tại các thôn như Ngọc Hà, Nam Sơn, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nay cũng bất ngờ trước cảnh ô tô tấp nập đổ về, khiến vùng quê yên bình trở nên xáo trộn.

Nhiều lô đất trong thôn, ngõ nhỏ nhưng vẫn được nhà đầu tư tìm đến.

Một người dân tại thôn Nam Sơn cho biết, vị trí đất có diện tích 160m2 ngay cạnh nhà đã được bán từ đầu năm 2025 với giá 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó lô đất tiếp tục bán cho người khác giá 1 tỷ, rồi đến 1,2 tỷ và cho đến nay đang rao bán hơn 1,6 tỷ. Cạnh đó, lô đất diện tích 200m2 cũng được rao bán với giá 2,2 tỷ đồng . Đối với khu đất này, nằm ở lối ngõ, dân cư thưa thớt, đường bê tông rộng khoảng 5m, xung quanh chủ yếu rừng và cánh đồng bỏ hoang, cạnh đó là nhà thờ.

“Chưa bao giờ ở đây tấp nập, nhộn nhịp như vậy. Riêng lô đất này không phải vị trí đặc biệt, chỉ mua để ở chứ không kinh doanh được vì đất đường ngõ nhỏ. Chúng tôi cũng lo vì không biết có phải giá đất thật hay không, nhưng người dân nông thôn ở đây không ai dám bỏ tiền tỷ để mua”, một người dân thôn Nam Sơn cho hay.

Trong vai người mua, phóng viên được một môi giới bất động sản tại Hà Tĩnh giới thiệu lô đất tại xã Toàn Lưu với diện tích 140m², trong đó có 100m² là đất ở (thổ cư), còn lại 40m² là đất trồng cây lâu năm. Lô đất này hiện được rao bán với mức giá hơn 1,6 tỷ đồng , tương đương hơn 11 triệu đồng/m².

Theo quan sát, khu đất này trước đây là khu đồi trọc, dân cư thưa thớt. Gần đây, khu vực này đã được san gạt, phân lô, tách thửa để bán. Tuy nhiên, hạ tầng xung quanh còn rất thô sơ, đường nội bộ nhỏ hẹp, chưa có hệ thống điện, nước sinh hoạt….

Chỉ tay ra cánh đồng lúa, môi giới đất cho biết: “Sắp tới Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh sẽ xây tại vị trí đó, khu vực đất này nếu mua đầu tư sớm rất có tiềm năng. Hiện tại đất đang tăng theo từng giờ, vì lượng người đầu tư đổ về rất lớn. Giờ đang báo giá vậy nhưng mai giá có thể tăng lên nếu không chốt sớm”.

“Đây là cơn sốt đất ảo …”

Chị Nguyễn Thị T. (40 tuổi, trú thôn Ngọc Hà), kinh doanh quán nước, cho biết rất bất ngờ khi khoảng 1 tuần trở lại đây, số lượng người đến xem đất tại thôn tăng đột biến, ô tô đậu kín cả đường làng. “Đất ở khu vực nông thôn hiện tại còn rất nhiều, có những hộ dân sở hữu cả hàng nghìn mét vuông. Vì thế, nhu cầu mua đất để ở của người dân địa phương là rất thấp, chủ yếu là người từ nơi khác đến, trong đó nhiều ô tô mang biển số Nghệ An”, chị T. chia sẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, số lượng môi giới bất động sản tìm về địa phương tăng đột biến, gây xôn xao trong nhân dân.

Tình trạng "sốt đất" đang xảy ra tại xã Toàn Lưu.

Theo vị lãnh đạo này, toàn xã có 23 thôn, trong đó chỉ khoảng 4-5 thôn ghi nhận tình trạng giá đất tăng cao lên đến 40%. Các khu vực xảy ra cơn "sốt đất" chủ yếu là đất đồi khai hoang, đất trồng sắn, trồng ngô trước đây, vốn gần như bị bỏ hoang.

“Có thể khi biết thông tin về khu công nghiệp nên một số nhà đầu cơ đã về gom đất, khiến thị trường bất động sản khu vực trở nên sôi động bất thường. Những ngày này xe cộ đổ về rất đông, môi giới rầm rộ đi khảo sát. Tuy nhiên, trên thực tế chưa ghi nhận giao dịch mua bán nào diễn ra tại địa phương. Chủ yếu là hiện tượng ‘lướt sóng’, mua đi bán lại, chứ chưa có ai thực sự xuống tiền mua đất. Chủ yếu dân đầu cơ, còn nhu cầu đất ở không có”, lãnh đạo xã Toàn Lưu khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, trước tình hình này, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất rồi “ôm nợ” khi thị trường hạ nhiệt.

“Chúng tôi cũng đã thông tin với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đề nghị hạn chế cho người dân nông thôn vay mua đất tại khu vực trong thời điểm sốt đất đang diễn ra. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền người dân để họ hiểu quỹ đất địa phương vẫn còn rất nhiều, nếu có nhu cầu thực sự về đất ở thì sau này vẫn được hỗ trợ cấp đất theo đúng quy định”, vị này cho biết thêm.

Lãnh đạo xã Toàn Lưu khẳng định, đây là hiện tượng đầu cơ, không xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. “Đây là cơn sốt đất ảo do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Địa phương cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, ngăn chặn các hành vi sai phạm nếu có trong quá trình giao dịch”, lãnh đạo xã thông tin.