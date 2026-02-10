Nở rộ dịch vụ đổi tiền mới trước Tết, người dân chú ý rủi ro

Cận Tết, nhiều người sẵn sàng trả phí để đổi tiền mới, tiền lẻ cho nhu cầu lì xì, cúng lễ. Song việc giao dịch không chính thống đẩy người dân vào "rủi ro kép" về tài chính lẫn pháp lý.

Dịch vụ đổi tiền mới lại rộ lên trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ của người dân tăng mạnh. Đây là thói quen đã tồn tại nhiều năm, gắn với phong tục lì xì đầu năm, đi lễ chùa, cúng bái tổ tiên và sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động tín ngưỡng.

Trong bối cảnh này, tiền lẻ và tiền mới nhanh chóng trở thành mặt hàng "đắt khách", thậm chí được săn lùng như một dạng dịch vụ thời vụ.

Nhu cầu tăng cao, tiền lẻ thành "hàng hot"

Theo ghi nhận, chỉ cần gõ các cụm từ như "đổi tiền lẻ", "đổi tiền mới", "đổi tiền lì xì" trên các trang mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng trăm hội nhóm, tài khoản cá nhân rao đổi tiền với đủ mệnh giá và số lượng.

Các bài đăng thường xuất hiện dày đặc vào thời điểm trước Tết khoảng 2-3 tuần, kèm theo lời chào mời "còn ít tiền đẹp chơi Tết", "hỗ trợ tiền mới nguyên seri", "giao tận nơi trong ngày".

Để thu hút khách hàng, nhiều tài khoản không ngần ngại đăng tải hình ảnh các xấp tiền mới tinh, bó tiền được buộc gọn gàng theo từng mệnh giá, máy đếm tiền đang hoạt động hoặc ảnh chụp giao dịch thành công. Một số người còn cam kết "tiền thật 100%", "không trộn tiền cũ", "hoàn tiền nếu phát hiện lỗi", nhằm tạo cảm giác yên tâm cho người mua.

Các bài đăng nhận đổi tiền mới, tiền lẻ xuất hiện "nhan nhản" trên các hội nhóm kín.

Khi liên hệ trực tiếp, mức phí đổi tiền được thông báo khá linh hoạt, tùy thuộc vào mệnh giá, số lượng và thời điểm giao dịch. Lý do đưa ra là nguồn tiền lẻ cuối năm khan hiếm, ngân hàng hạn chế đổi tiền mới, trong khi nhu cầu của người dân tăng đột biến.

Thực tế, người có nhu cầu phải chấp nhận mức chênh lệch phổ biến 5-6% so với giá trị tiền muốn đổi, thậm chí cao hơn đối với các mệnh giá nhỏ hoặc tiền mới hoàn toàn.

Không chỉ tiền mới, tiền đã qua sử dụng nhưng còn mới khoảng 90-99% cũng được rao bán sôi động. Loại tiền mới 90% thường có mức phí thấp hơn, dao động quanh 4% mỗi tệp, trong khi tiền gần như mới (99%) có thể bị thu phí lên tới 5%.

Dù không còn "nguyên tem", loại tiền này vẫn được nhiều người lựa chọn do giá mềm hơn và vẫn đáp ứng được nhu cầu lì xì, cúng lễ.

Dịch vụ đổi tiền lướt cũng rất "ăn khách".

Một yếu tố khác khiến dịch vụ đổi tiền qua mạng xã hội nở rộ là tâm lý ngại chờ đợi của người dân. Thời điểm cuối năm, các chi nhánh ngân hàng thường đông khách, trong khi việc đổi tiền mới, tiền lẻ không phải lúc nào cũng được đáp ứng đầy đủ. Không ít người sẵn sàng trả thêm chi phí để tiết kiệm thời gian, đổi tiền nhanh chóng và được giao tận nơi.

"Cuối năm công việc bận rộn, nếu ra ngân hàng vừa phải xếp hàng vừa chưa chắc đổi được tiền lẻ đúng mệnh giá mình cần. Thấy trên Facebook có người nhận đổi tiền mới, tiền lẻ nên tôi đổi một ít để lì xì và đi lễ đầu năm. Mất thêm phí nhưng tiện lợi nên vẫn chấp nhận", chị Huyền (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Dù mức phí đổi tiền cao nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vì sự tiện lợi và nhanh chóng.

Đổi tiền trái phép có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

Chính sự kết hợp giữa nhu cầu tăng cao, nguồn cung hạn chế và tâm lý chuộng tiện lợi đã khiến thị trường đổi tiền lẻ, tiền mới trên mạng xã hội trở nên sôi động mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, đằng sau sự "nhộn nhịp" này là không ít rủi ro về tài chính và pháp lý, đặc biệt khi các giao dịch chủ yếu diễn ra tự phát, thiếu kiểm soát và không được pháp luật bảo vệ.

Theo cơ quan chức năng, việc đổi tiền thông qua các cá nhân, tài khoản không rõ danh tính tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị giao thiếu tiền, nhận tiền không đúng chất lượng cam kết, thậm chí là tiền giả. Thực tế đã có trường hợp khách hàng chuyển tiền đặt cọc nhưng sau đó bị chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Không chỉ rủi ro về tài sản, hành vi đổi tiền trái phép còn có thể bị xử phạt. Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi đổi tiền không đúng quy định có thể bị phạt 20-40 triệu đồng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định chỉ Sở giao dịch, chi nhánh NHNN, các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước mới được thực hiện việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Pháp luật không cho phép cá nhân, tổ chức tự phát đổi tiền mới, tiền lẻ để thu phí chênh lệch. Các giao dịch trái phép sẽ không được pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại.

Trước thực trạng nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới trên mạng xã hội, NHNN khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ này. Việc đổi tiền nên được thực hiện tại các ngân hàng theo đúng quy định để bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khuyến cáo về việc mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm rao đổi tiền mới, tiền lẻ số lượng lớn, đổi nhanh, giao tận nơi, song phần lớn không qua kênh hợp pháp.

Thủ đoạn phổ biến là yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, đối tượng sẽ chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc kéo dài thời gian giao dịch để chiếm đoạt tiền. Một số trường hợp khác thì giao tiền giả, giao thiếu số lượng. Ngoài ra, không ít đối tượng quảng cáo phí thấp để thu hút khách, sau đó phát sinh nhiều khoản phụ phí.