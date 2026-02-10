'Ông lớn' Thái Lan gọi Việt Nam là trung tâm vận hành chiến lược

Trong bối cảnh doanh thu toàn cầu suy giảm, SCG đánh giá Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng tích cực mà còn giữ vai trò trung tâm vận hành chiến lược, phục vụ khu vực và xuất khẩu.

Dự án Cải tạo LSP (LSPE) tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2027. Ảnh: SCG.

Trong thông tin vừa công bố, Tập đoàn SCG (Thái Lan) cho biết năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD tại thị trường Việt Nam, tương đương hơn 43.000 tỷ đồng , tăng 0,8% so với năm trước.

Trong khi đó, tính trên toàn bộ các thị trường, doanh thu hợp nhất của SCG giảm 3%, đạt 15,1 tỷ USD , tương đương gần 400.000 tỷ đồng .

Dù doanh thu toàn cầu sụt giảm, SCG cho biết lợi nhuận EBITDA vẫn tăng 6%, lên 1,7 tỷ USD , nhờ triển khai chương trình tinh gọn vận hành. Các biện pháp này bao gồm rút khỏi những mảng kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí, qua đó giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 131 triệu USD (khoảng 3.600 tỷ đồng ) mỗi năm.

Ông Thammasak Sethaudom, Giám đốc điều hành SCG nhận định năm 2025 là một năm nhiều thách thức, khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, bất ổn địa chính trị kéo dài và biến động giá năng lượng, đặc biệt tác động mạnh đến ngành hóa dầu.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng thị trường Việt Nam tiếp tục cho thấy các tín hiệu tăng trưởng tích cực. "Việt Nam không chỉ là thị trường nội địa đang phát triển, mà còn là trung tâm vận hành chiến lược để phục vụ khách hàng trong khu vực và trên toàn cầu", CEO SCG nhận định.

Ông Thammasak Sethaudom, Giám đốc điều hành SCG. Ảnh: SCG.

Theo SCG, việc Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tái vận hành từ tháng 8/2025 được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm củng cố nền tảng công nghiệp của tập đoàn tại Việt Nam.

Hiện, SCG có 28 công ty thành viên hoạt động tại Việt Nam và trong năm 2025 đã đóng góp hơn 31,5 triệu USD (khoảng 788,8 tỷ đồng ) vào ngân sách nhà nước.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của SCG tại Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh năm 2025 phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong môi trường nhiều biến động, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Bước sang năm 2026, SCG sẽ duy trì kỷ luật tài chính, củng cố năng lực tổ chức và tập trung đầu tư vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, ít tác động đến môi trường. Song song đó, tiếp tục định vị Việt Nam là cứ điểm sản xuất then chốt phục vụ thị trường khu vực và xuất khẩu.

Tại Việt Nam, các ưu tiên chính của SCG gồm duy trì dòng tiền lành mạnh, đầu tư vốn có kỷ luật, tiếp tục tiết giảm chi phí thông qua nâng cao hiệu quả năng lượng, tự động hóa và ứng dụng công nghệ mới.

Đồng thời, thúc đẩy chiến lược "tối ưu hóa khu vực" bằng cách tăng cường cộng hưởng giữa hoạt động tại Thái Lan và Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển nguồn nhân lực, mở rộng ứng dụng công cụ số, robot và AI nhằm nâng cao năng suất, cũng như tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Trong các dự án trọng điểm, SCG tập trung vào Dự án cải tạo LSP với kế hoạch đầu tư bổ sung khoảng 500 triệu USD để tích hợp nguồn nguyên liệu Ethane, nhằm nâng cao tính linh hoạt về đầu vào và cải thiện năng lực cạnh tranh chi phí. Theo tập đoàn, dự án này đang triển khai đúng tiến độ và dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2027.