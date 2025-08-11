Tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỷ USD hoạt động lại từ cuối tháng 8

Sau thời gian dài ngưng vận hành thương mại, SCG dự kiến đưa Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn hoạt động trở lại từ cuối tháng 8, tận dụng lợi thế giá dầu giảm.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến tái vận hành vào tháng 8. Ảnh: LSP.

Trong thông báo mới nhất, SCG (Thái Lan) cho biết trước diễn biến giá dầu thô giảm giúp cải thiện hiệu quả vận hành, tập đoàn dự kiến tái khởi động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) - tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam - vào cuối tháng 8.

Đại diện SCG nhấn mạnh đây là bước đi thể hiện sự chủ động nhằm duy trì hoạt động lâu dài và sẵn sàng ứng phó với những biến động của thị trường.

Cùng với đó, dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ hợp thông qua việc bổ sung nguyên liệu ethane vẫn được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

SCG là một trong những tập đoàn công nghiệp lâu đời nhất của Thái Lan, được thành lập hơn 110 năm trước và đã mở rộng quy mô ra toàn khu vực. Từ năm 1992, SCG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, trở thành một trong những nhà đầu tư Thái Lan đầu tiên trên thị trường.

Đến nay, SCG có 28 công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với hơn 16.000 nhân viên. Việt Nam còn được tập đoàn xác định là thị trường chiến lược quan trọng thứ hai sau Thái Lan.

Trong đó, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn được xem là một trong những dự án tiêu biểu của SCG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD . Dự án đã hoàn tất xây dựng, đi vào vận hành vào cuối tháng 9 năm ngoái và đạt sản lượng 74.000 tấn hạt nhựa trong giai đoạn thử nghiệm. Đây cũng là một trong những dự án FDI lớn nhất tại địa phương và nằm trong nhóm lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, trước tình hình ngành hóa dầu suy giảm do cung vượt cầu, SCG đã quyết định tạm dừng hoạt động thương mại chỉ sau hơn một tháng vận hành. Khi đó, tập đoàn nói quyết định này có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính ngắn hạn, nhưng là cần thiết để ổn định dòng tiền và hạn chế rủi ro.

Thời gian qua, SCG đầu tư thêm 500 triệu USD để nâng cấp tổ hợp nhằm sử dụng thêm nguyên liệu đầu vào là ethane, để tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Về kết quả kinh doanh, riêng tại Việt Nam, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng gần 16.600 tỷ đồng (tương đương 634 triệu USD ) trong 6 tháng đầu năm, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.