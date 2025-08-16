Đêm không ngủ ở công trường sân bay Long Thành

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews trong một đêm giữa tháng 8, công trường sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sáng rực ánh đèn, tiếng máy móc rộn ràng khắp khu vực.

Theo chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ), "đại công trường" sân bay Long Thành đang huy động gần 13.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 thiết bị máy móc để triển khai các hạng mục quan trọng.

Riêng với gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng , liên danh nhà thầu Vietur bố trí 4.428 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị, phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 19/12.

Hiện, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã xong phần kết cấu bê tông ngầm và thân từ tầng 1 đến tầng 4. Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; 3 cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.

Trong khi đó, trên công trình đường cất hạ cánh số 2, liên danh nhà thầu cũng đang hoạt động hết tốc lực, làm việc xuyên đêm. Đây được xem là một trong những hạng mục trọng điểm nhất giai đoạn này, do liên danh nhà thầu ACC - Trường Sơn - Vinaconex - Vinadic - ACJC647 - Khánh Thiện - VTG đảm nhiệm.

Hạng mục này có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng , với thiết kế đường băng dài 4 km, rộng 45 m, cách đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành khoảng 400 m về phía Bắc. Dưới ánh đèn cao áp, máy rải bê tông công suất lớn hoạt động liên tục, từng lớp vật liệu được san gạt, ép chặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo các kỹ sư, lực lượng nhân sự luân phiên chia ca làm việc trên công trường, nhưng cao điểm vẫn phải túc trực xuyên ca, chỉ tranh thủ chợp mắt ngay tại lán trại.

Hạng mục được khởi công từ ngày 30/5, hiện triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công như nền, móng, hệ thống thoát nước và bê tông xi măng M150, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ để đồng bộ với nhà ga hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Theo ấn định của Thủ tướng, nơi đây sẽ khánh thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12, hướng đến khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Công suất tối đa giai đoạn đầu là 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau gần 2 năm khởi công, công tác xây thô tại nhà ga sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Các hạng mục hoàn thiện như trần, vách kính khung nhôm đang được triển khai đồng bộ.

Sân bay Long Thành sẽ đón 56.000-68.000 lượt khách/ngày nếu nhận toàn bộ chuyến quốc tế của Tân Sơn Nhất, những dự án giao thông nào kịp thông xe để đáp ứng lưu lượng này?

Sân bay Long Thành đang gần đến ngày về đích, trong tương lai sẽ tiếp nhận toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất, nhưng thực tế việc di chuyển giữa 2 sân bay vẫn còn nhiều bất cập.

