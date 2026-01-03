Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas

Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Người ta cũng nghe thấy tiếng máy bay bay thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất căng thẳng.

Khách bộ hành chạy vội sau khi có những tiếng nổ lớn ở thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3/1. Ảnh

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ lớn này. Hãng tin AP cho hay, chính phủ Venezuela, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các yêu cầu bình luận.

Người dân ở nhiều khu phố đã đổ ra đường tại Caracas.

Theo các nhân chứng của Reuters, máy bay, tiếng ồn lớn và ít nhất một cột khói đã được nghe thấy và nhìn thấy ở thủ đô Caracas. Họ cũng cho biết, khu vực phía nam thành phố này, gần một căn cứ quân sự lớn, đã bị mất điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói sẽ tiến hành các chiến dịch trên bộ ở Venezuela, trong bối cảnh ông nỗ lực gây áp lực buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức. Các nỗ lực này bao gồm việc mở rộng các biện pháp trừng phạt với Venezuela, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và hơn hai chục cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy ở Thái Bình Dương và Biển Caribe.

Diễn biến mới này xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ, trong những ngày gần đây, đang nhắm mục tiêu vào các tàu biển bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng Caribe. Hôm 2/1, Venezuela cho biết họ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận với Mỹ để chống lại nạn buôn bán ma túy.

Tổng thống Nicolas Maduro của quốc gia Nam Mỹ này cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước và phát sóng hôm 1/1 rằng Mỹ muốn buộc Venezuela thay đổi chính phủ và giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này thông qua chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng, bắt đầu bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn đến Biển Caribe vào tháng 8/2025.

CIA đứng sau vụ tấn công bằng UAV tuần trước vào một khu vực bến tàu được cho là do các băng đảng ma túy Venezuela sử dụng - đây là chiến dịch trực tiếp đầu tiên được biết đến trên lãnh thổ Venezuela kể từ khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào tàu thuyền hồi tháng 9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tháng qua đã đe dọa rằng ông có thể sớm ra lệnh tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela. Mỹ cũng đã bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela, và ông Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu khác trong một động thái dường như được thiết kế để siết chặt hơn nữa nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.