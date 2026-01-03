Tổng thống Trump tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và ông Maduro đang rời khỏi đất nước.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, xác nhận quân đội và các cơ quan hành pháp Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo ông Trump, chiến dịch được triển khai với quy mô lớn, dẫn tới việc ông Maduro và vợ bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đã phối hợp trong chiến dịch này và thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Ông Trump cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo vào lúc 11h cùng ngày theo giờ địa phương tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, trước khi kết thúc bài đăng bằng lời cảm ơn sự quan tâm của công chúng.

Trước đó, vào rạng sáng 3/1, Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) đăng thông báo trên mạng xã hội X, cho biết các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM) và Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang tiến hành huấn luyện liên hợp gần đảo Mona, thuộc Puerto Rico.

Thông báo này được đưa ra khoảng ba giờ trước khi hàng loạt tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas. Phía Venezuela sau đó cáo buộc đây là các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành nhằm vào những mục tiêu trong nước.

SOUTHCOM cho biết lực lượng này luôn sẵn sàng hỗ trợ Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, thông qua các năng lực và công cụ chuyên biệt, với mục tiêu thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Tây Bán Cầu.