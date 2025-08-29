Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội

Ghi nhận trong sáng 29/8, trên đường Võ Chí Công về hướng cầu Nhật Tân, có một số điểm còn ngập 20-30 cm. Đã hai ngày sau đợt mưa lớn từ 25 đến 27/8 nhưng các vùng trũng, thấp trên tuyến đường này vẫn chưa thoát hết nước.

Nhiều vị trí được lực lượng công ty Thoát nước Hà Nội cắm cọc tiêu, biển cảnh báo cho các phương tiện giao thông.

Người dân khi di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội qua cầu Nhật Tân khi đến điểm bị úng ngập phải đi xe máy lên vỉa hè hoặc quay đầu tìm đường khác.

Chị Kim Anh (46 tuổi), nhân viên môi trường tại công ty MTĐT Tây Đô - URENCO 5 thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, quét dọn đã hai ngày từ sau trận mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 5 : "Sau những trận mưa lớn, chất thải, bùn đất dồn hết vào lề đường cống rãnh khiến việc thoát nước trở lên khó khăn. Nếu không nhanh chóng thông tắc, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người dân”, chị Kim Anh nói.

Nhân viên công ty Thoát nước Hà Nội thay phiên túc trực để hướng dẫn các phương tiện đi vào khu vực an toàn, tránh vùng ngập sâu ngập úng.

Nước dâng cao sau mưa lớn khiến những con cá chép bị mắc cạn trên đường Võ Chí Công.

"Hôm nay, tôi không cần phải lo về bữa trưa nữa rồi", người này nói.

Nam Hà (phường Tây Hồ) thường đi lại hàng ngày trên tuyến đường Võ Chí Công và vẫn phải xắn quần, đi dép, mang ô trong 3 ngày vừa rồi dù trời không còn mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, miền Bắc sẽ bắt đầu mưa lớn từ chiều tối và đêm nay (29/8), kéo dài đến ngày 31/8. Chiều 29/8, khung 13-19h, khả năng mưa giông ở Hà Nội là 60-70%. Khung 19h đến 7h hôm sau, khả năng mưa rào, giông tăng lên 70-80%.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An - Huế, gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600 mm.

Từ chiều tối nay (29/8), miền Trung và miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn và kéo dài khoảng hai ngày.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, từ chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc, miền Trung tái diễn mưa lớn, trọng tâm mưa ở Thanh Hóa đến Huế.

