Biển Đông có thể đón bão số 6, miền Bắc và miền Trung mưa lớn từ 29/8

  • Thứ năm, 28/8/2025 18:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, từ chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc, miền Trung tái diễn mưa lớn, trọng tâm mưa ở Thanh Hóa đến Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trong năm hoạt động trên khu vực biển này, di chuyển nhanh về phía các tỉnh Trung Bộ.

Lúc 13h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và khả năng mạnh thêm.

Dem 29/8, Dem 28/8, Dem 30/8, NCHMF, Tam ap thap anh 1

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Nguồn: NCHMF.

Từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Thanh Hoá đến Huế mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Lượng mưa ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng khoảng 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Thanh Hóa đến TP Huế lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Như vậy, tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8 ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400mm. Trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến TP Huế với lượng mưa 150-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/8, Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Nguy cơ mưa lớn trên 60 mm trong 3 giờ.

Huệ Nguyễn/VTC News

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    Đọc tiếp

