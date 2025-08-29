Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An - Huế, gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600 mm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10, khả năng mạnh lên thành bão, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km.

Khoảng 1h ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An đến TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025, hướng về các tỉnh miền Trung.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng cho biết, sau hai ngày tạnh ráo, có nắng, từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài, trọng tâm mưa ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Đợt mưa này kéo dài 3 ngày (từ chiều tối và đêm 29/8 đến 31/8), tổng lượng mưa tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400 mm; Thanh Hóa đến TP Huế dao động 150-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150 mm, cục bộ mưa rất to trên 300 mm. Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to, lượng mưa khoảng 120-250 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150 mm trong 3 giờ.

Ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở ở các khu vực trên. Lượng mưa tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng từ 30 tới 50 mm, có nơi trên 100 mm; Thanh Hóa đến TP Huế khoảng 50-100mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 80 mm. Cảnh báo mưa lớn vượt 60 mm trong 3 giờ.

Sau đợt mưa lớn trên, Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, tuy nhiên, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trong thời kỳ dự báo từ đêm 30/8 đến ngày 7/9, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn vào chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Trong đó, ngày 30/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.