Miền Bắc nắng nhẹ trước khi mưa lớn trở lại

Các tỉnh miền Bắc sẽ có hai ngày thời tiết ít mưa, nắng gián đoạn trước khi đón mưa lớn từ đêm 29/8. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Dự báo từ đêm 29/8, Bắc Trung Bộ đón mưa lớn diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (28/8) có nắng gián đoạn, trời ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Miền Bắc hôm nay có nắng nhẹ, ít mưa. Ảnh minh hoạ.

Dự báo từ khoảng đêm 29/8 đến ngày 1/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong những ngày tới, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.