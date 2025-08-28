Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc nắng nhẹ trước khi mưa lớn trở lại

  • Thứ năm, 28/8/2025 05:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các tỉnh miền Bắc sẽ có hai ngày thời tiết ít mưa, nắng gián đoạn trước khi đón mưa lớn từ đêm 29/8. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Dự báo từ đêm 29/8, Bắc Trung Bộ đón mưa lớn diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (28/8) có nắng gián đoạn, trời ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Mua anh 1

Miền Bắc hôm nay có nắng nhẹ, ít mưa. Ảnh minh hoạ.

Dự báo từ khoảng đêm 29/8 đến ngày 1/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong những ngày tới, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Bao giờ Hà Nội thoát cảnh 'phố biến thành sông' sau cơn mưa?

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm qua đến sáng sớm nay 27/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

15 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng về đất liền nước ta

Theo nhận định của chuyên gia, áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông đang di chuyển hướng vào đất liền nước ta, Hà Nội có thể hứng mưa trong ngày 1-2/9.

19 giờ trước

Mưa dông gia tăng ở TP.HCM vào cuối tuần

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 23 tới 27/8, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi.

13:00 22/8/2025

https://tienphong.vn/mien-bac-nang-nhe-truoc-khi-mua-lon-tro-lai-post1773307.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa nắng nhẹ thời tiết dự báo nắng gián đoạn miền Bắc

    Đọc tiếp

    Cu ba gan 100 tuoi ve Ha Noi xem dieu binh hinh anh

    Cụ bà gần 100 tuổi về Hà Nội xem diễu binh

    43 phút trước 06:12 28/8/2025 Xã hội Xã hội

    0

    "Ở tuổi 54, tôi nghĩ không còn lần thứ hai nữa để trải nghiệm sự kiện hoành tráng tương tự, nên đã giấu chồng và các con để đưa mẹ chồng đi, tránh gia đình lo lắng cho bà. Trước đây, tôi chỉ xem diễu binh qua tivi, chưa từng đưa mẹ đi trực tiếp. Lần này, tôi cố gắng thực hiện để bà toại nguyện", chị Duyên nói.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý