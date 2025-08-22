Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa dông gia tăng ở TP.HCM vào cuối tuần

  • Thứ sáu, 22/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 23 tới 27/8, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (22/8) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ C, cao nhất từ 30 tới 32 độ C.

Mua dong Sai Gon TP.HCM anh 1

Từ ngày 23-27/8, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: CTV.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết trong khoảng 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ hoạt động mạnh dần và hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới di chuyển lên phía Bắc qua khu vực Bắc Trung bộ, kết hợp nhiễu động gió đông, gây tác động đến thời tiết TP.HCM.

Theo dự báo trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía bắc và hoạt động mạnh hơn. Đáng chú ý, khoảng những ngày cuối tuần (ngày 23-24/8), trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Cùng thời điểm này, gió mùa Tây Nam cũng mạnh dần lên mức trung bình đến mạnh, gây mưa dông diện rộng cho khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM.

Ngoài ra, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút về phía đông, đến khoảng 25-26/8 sẽ hoạt động mạnh trở lại và lấn tây, tạo điều kiện cho hội tụ gió trên cao phát triển, khiến mưa dông ở TP.HCM có thể xuất hiện liên tục trong nhiều ngày tới.

Dự báo từ ngày 23-27/8 và từ ngày 30-31/8, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Mưa kéo dài, đường phố TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

26:1578 hôm qua

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Từ nay đến 23/8, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

31:1832 hôm qua

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

08:49 20/8/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mua-dong-gia-tang-o-tphcm-vao-cuoi-tuan-post1771437.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Mưa dông Sài Gòn TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Mưa dông TP.HCM Mưa dông Sài Gòn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý