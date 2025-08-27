Bao giờ Hà Nội thoát cảnh 'phố biến thành sông' sau cơn mưa?

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm qua đến sáng sớm nay 27/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 7h ngày 26/8 đến 6h ngày 27/8 trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, đến rất to.

Phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm) ngập sâu chỉ sau 1- 2 tiếng mưa lớn. Ảnh: Hiểu Minh.

Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h ngày 27/8 cụ thể như sau: Phường Hai Bà Trưng 237 mm, Ba Đình 139 mm, Hoàn Kiếm 109 mm, Yên Sở 160 mm, Long Biên 111 mm, Tây Hồ 144 mm...

Theo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, hiện tại các điểm úng ngập nước rút rất chậm, mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao.

Trong đó sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc đạt 4,27 m, sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt đạt 4,67 m... Đến sáng nay, các điểm úng ngập tại Hà Nội đã giảm được 58/82 điểm so với thời điểm 21h ngày 26/8.

Đáng chú ý, một số tuyến phố hiếm khi ngập cũng xảy ra ngập úng cục bộ như khu vực phố cổ Hà Nội, các phố: Đinh Liệt, Tạ Hiện... xảy ra úng ngập chỉ sau khi mưa hai tiếng.

Đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ) thành "điểm đen" ngập úng nhiều tháng nay.

Theo đơn vị thoát nước, dù hệ thống thoát nước 4 quận lõi cũ: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng tương đối hoàn chỉnh nhưng do được xây dựng từ lâu, cộng thêm việc đô thị hóa khiến hệ thống xuống cấp, võng thấp hơn các khu vực xung quanh gây úng ngập tại khu vực phố cổ, phố cũ. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thoát nước phố cổ là do các hộ kinh doanh nhà hàng tại đây xả thải dầu mỡ ra cống thoát nước gây tắc nghẽn.

Trong đợt mưa vừa qua, mực nước các sông Tô Lịch, Nhuệ, Cầu Bây - Bắc Hưng Hải đều dâng cao cũng khiến nước tiêu thoát chậm.

Điểm ngập khu vực phía Tây Thủ đô là tuyến Võ Chí Công dẫn từ Cầu Nhật Tân khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ...

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang thực hiện hai dự án thoát nước cho khu vực này. Một là bổ sung tuyến cống D1000 dọc ngõ 685 Võ Chí Công. Tuyến ống với chiều dài 80 m nối cống từ Võ Chí Công ra Lạc Long Quân giúp nước thoát ra hồ Tây. Giải pháp này góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện có, đặc biệt là lưu vực ngập úng phổ biến trong mùa mưa lớn. Thứ hai là bổ sung đoạn cống D600 dài 160 m dẫn nước từ tuyến cống D2000 đường Võ Chí Công vào tuyến cống hộp trên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ngoài đường dẫn, dự án tận dụng đoạn cống hộp trên đường Nguyễn Hoàng Tôn làm bể chứa ngầm thể tích 2.000 m3.

"Sau khi hoàn thành, hai dự án cơ bản điều tiết nước mưa, chống ngập cho đường Võ Chí Công", đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội nêu.

Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước của TP. Hà Nội cần nhiều thời gian hơn để thoát nước.

Trước đó, tháng 4, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên các lưu vực chính của thành phố bao gồm lưu vực Tô Lịch, lưu vực sông Nhuệ, lưu vực Long Biên - sông Cầu Bây, nhằm đảm bảo lòng cống rãnh thông thoáng, sẵn sàng phục vụ tốt nhiệm vụ thoát nước khi có mưa.

Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước khác thực hiện công tác nạo vét hệ thống cống theo từng lưu vực, ưu tiên nạo vét bằng cơ giới, tập trung vào các trục tiêu thoát chính và các trọng điểm úng ngập. Công tác này được tập trung thực hiện trước mùa mưa nhằm đảm bảo các trục tiêu thoát chính được nạo vét kịp thời...