Suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki

  • Thứ tư, 27/8/2025 22:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một suất cơm bình dân với giá 135 nghìn đồng cho nhân viên điện lực đang khắc phục hậu quả mưa bão đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 27/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất cơm có giá 135 nghìn đồng được cho là do một nhà hàng ở Nghệ An bán cho cán bộ, nhân viên điện lực.

Bài đăng trên mạng xã hội xôn xao dư luận.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh kèm nội dung: “Những ngày qua, các cán bộ, nhân viên điện lực đã vất vả ngày đêm khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn TP Vinh (cũ). Và đây là suất cơm 135.000 đồng.

Bình thường, nếu tính theo giá thị trường, ăn cơm bụi thì suất này chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng. Trong khi đó, nhà hàng này được đặt hàng trăm suất”.

Bức ảnh đi kèm cho thấy suất ăn chỉ gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và hai miếng chả. Thông tin này thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An xác nhận, suất cơm trên là do đơn vị đặt tại nhà hàng T.L. (phường Vinh Phú, Nghệ An).

Những ngày qua, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện lực, khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, hệ thống lưới điện hư hỏng nghiêm trọng. Đơn vị phải huy động tối đa nhân sự để khắc phục sự cố, sớm cấp điện lại cho người dân.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, rà soát lại xem mức giá có đúng với các suất cơm hay không. Nếu có, sẽ xác định do phía công ty hay phía nhà hàng để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời”, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho hay.

Bữa cơm vội của thợ điện lực Nghệ An trong nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Liên quan đến sự việc, phía nhà hàng T.L cho biết, suất cơm được đăng tải trên mạng là suất cơm miễn phí.

Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã hợp đồng với nhà hàng để đặt mỗi suất cơm có giá 135.000 đồng, ăn trong 2 ngày (26/8 và 27/8). Mỗi ngày khoảng 200 suất cơm.

Tuy nhiên, ngày 26/8, nhà hàng đi chợ thì thiếu thực phẩm, không đủ khẩu phần để bán mỗi suất 135.000 đồng. Do đó, nhà hàng đã miễn phí suất cơm ngày 26/8.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết suất cơm này là do phía nhà hàng T.L bán.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động

Do ảnh hưởng của bão số 5, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ động cắt cầu phao và tạm dừng giao thông qua khu vực này.

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

