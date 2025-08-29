Dấu ấn Vietnam Airlines tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan khu trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines. Tại đây trưng bày hai loại động cơ tiêu biểu. Động cơ D-30 của máy bay Tupolev gắn với giai đoạn lịch sử đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam, trong khi động cơ Rolls-Royce Trent XWB của Airbus A350 thuộc dòng hiện đại nhất thế giới, đang được Vietnam Airlines khai thác. Động cơ D-30 này được sản xuất năm 1985 và dừng hoạt động vào năm 1995. Động cơ Trent XWB có lực đẩy tối đa 84.000 pound-force, không chỉ tạo công suất mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu đến 25% so với thế hệ trước, đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn. Loại động cơ này giúp giảm đáng kể khí thải cũng như tiếng ồn, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới nhất. Hiện Vietnam Airlines khai thác 31 động cơ Trent XWB, trong khi trên toàn thế giới có hơn 1.250 động cơ cùng loại đang hoạt động.