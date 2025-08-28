Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt mang tên “Cất cánh tự hào Việt Nam”.

Chương trình được triển khai trên nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, như nhịp cầu nối liền non sông một dải, đưa hành khách vào hành trình giàu cảm xúc gắn liền với mốc son lịch sử hào hùng, hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Quầy làm thủ tục tại sân bay rộn ràng sắc đỏ sao vàng, hành khách nhận thẻ lên tàu phiên bản đặc biệt in biểu tượng 2/9.

Trên chuyến bay, không gian được khoác lên sắc màu lễ hội, khơi gợi niềm tự hào về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945. Hành khách được trải nghiệm những chi tiết độc đáo như thẻ lên tàu phiên bản giới hạn, món ăn được thiết kế theo phiên bản Quốc khánh, giai điệu “Đường chúng ta đi” vang lên khi máy bay cất cánh. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để mang lại sự bất ngờ, biến chuyến bay thành không gian kỷ niệm sống động ngay trên bầu trời.

“Cất cánh tự hào Việt Nam” không chỉ là chương trình trải nghiệm dành cho hành khách, mà còn thể hiện lòng tri ân của hãng đến thế hệ cha ông đã làm nên mùa thu lịch sử năm 1945. Với trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ mang đến cho hành khách chuyến bay mà còn cả giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam.

Tiếp viên Vietnam Airlines quàng khăn đỏ sao vàng, bánh kem in biểu tượng kỷ niệm, món tráng miệng gợi nhắc ngày Tết Độc lập và quà lưu niệm đặc biệt thể hiện sự đồng hành, tri ân của Vietnam Airlines.

Sau chuyến bay mở màn ngày 26/8, chương trình tiếp tục lan tỏa trên các chuyến bay ngày 29/8 và 2/9. Mỗi hành trình đều mang thông điệp khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cảm xúc và sẻ chia tinh thần đoàn kết của người Việt.

Cùng với hoạt động trên không, hãng tích cực tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vietnam Airlines là đơn vị đồng hành cùng chương trình “1 tỷ bước chân” vì sức khỏe cộng đồng và khát vọng vươn lên của dân tộc, đồng thời hiện diện tại triển lãm “Thành tựu đất nước”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Không gian triển lãm sẽ trưng bày, tái hiện dấu ấn phát triển nổi bật của hãng.

Hình ảnh toàn cảnh cabin rực rỡ sắc đỏ và không khí đoàn kết, tự hào - dấu ấn khó quên của hành trình đặc biệt.

Thông qua “Cất cánh tự hào Việt Nam”, Vietnam Airlines khẳng định sứ mệnh không chỉ vận chuyển hành khách mà còn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó với hiện tại và tiên phong kiến tạo tương lai. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện cam kết song hành cùng sự phát triển đất nước, hướng tới tầm nhìn trở thành hãng hàng không 5 sao, nằm trong nhóm hàng đầu khu vực, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của Việt Nam.