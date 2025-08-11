Thadico đề xuất làm tuyến đường 22.600 tỷ kết nối Vành đai 4 TP.HCM

Thadico - thành viên Thaco Group của ông Trần Bá Dương - đề xuất tỉnh Đồng Nai cho phép nghiên cứu dự án đường kết nối Đồng Xoài - Vành đai 4 TP.HCM theo hình thức hợp đồng BT.

Thadico của tỷ phú Trần Bá Dương muốn xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Thaco.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) - thành viên của Thaco Group - vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP.HCM, đi qua đường tỉnh 753, cầu Mã Đà và tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4.

Theo Thadico, doanh nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát dự án này và nhận định khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng 13 km quãng đường di chuyển từ Đồng Xoài đến TP Biên Hòa cũ so với các tuyến hiện hữu, qua đó giảm thời gian đi lại xuống còn 1-1,5 giờ.

Dự án được nghiên cứu với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Bề rộng mặt đường, mặt cầu ở giai đoạn hoàn thiện dự kiến 34,5 m (8 làn xe), trong đó giai đoạn 1 sẽ thi công mặt đường rộng 20,5 m (4 làn xe). Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 22.600 tỷ đồng .

Thadico dự kiến chia dự án thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1.1 là xây dựng cầu cạn qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, dài khoảng 13 km, với điểm đầu nối từ cầu Mã Đà (xã Trị An) và điểm cuối giao đường tỉnh 761 (xã Trị An).

Dự án thành phần 1.2 là tuyến đường dài khoảng 31,5 km kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 TP.HCM, điểm đầu kết nối với dự án thành phần 1.1 (xã Trị An) và điểm cuối tại nút giao đường Vành đai 4 TP.HCM (xã Tân An).

Dự án thành phần 1.3 là nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 dài khoảng 16,7 km, từ vị trí giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (xã Tân Lợi) đến cầu Mã Đà.

Về phương án đầu tư, doanh nghiệp đề xuất đầu tư xây dựng dự án thành phần 1.1 theo phương thức đối tác công tư (hình thức hợp đồng BT). Các dự án thành phần 1.2, 1.3 và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai bằng hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thadico là doanh nghiệp thành viên của Thaco Group do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, bất động sản, giao thông - hạ tầng kỹ thuật, với nhiều dự án lớn tại TP.HCM và các địa phương.