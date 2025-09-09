Cập nhật tiến độ điều chỉnh quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập

Lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố đang đồng thời triển khai quy hoạch tỉnh và đô thị, phối hợp chặt chẽ các sở ngành thực hiện, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026.

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố sau sáp nhập. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM tháng 8 và 8 tháng đầu năm diễn ra chiều 9/9, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã cập nhật tiến độ về việc xây dựng và hoàn thành quy hoạch chung của thành phố sau sáp nhập, trong đó bao gồm quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị .

Theo ông Vinh, hiện quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị đang được triển khai đồng thời. Sở Tài chính TP cũng đang phối hợp chiến lược để triển khai quy hoạch. Đối với quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng TP đang chủ trì thực hiện.

"Điều chỉnh quy hoạch là công việc rất quan trọng, yêu cầu các sở ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tập trung triển khai", ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Vinh cho hay TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch vào năm 2026. Việc hoàn thành quy hoạch là cơ sở để thành phố có thể triển khai các dự án tiếp theo.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài chính TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP.HCM sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành luật Quy hoạch (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP.HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các hạng mục, nội dung cần lập hoặc điều chỉnh quy hoạch TP.HCM (mới) sau sáp nhập.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, kiện toàn Ban quản lý dự án quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung giao nhiệm vụ là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch thành phố.

Cũng tại buổi họp, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết trong 8 tháng vừa qua, TP.HCM đã khởi công đồng loạt các dự án, công trình quan trọng tạo động lực phát triển. Nhiệm vụ tiếp theo của các sở, ngành là tập trung giải quyết các vướng mắc cho các dự án còn tồn đọng.

Theo ông Vinh, Sở Tài chính TP.HCM sẽ phối hợp với các sở, ngành để theo dõi, tổng hợp và xử lý các vấn đề này, nhằm khắc phục hạn chế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ theo quy hoạch 1/500 và đảm bảo chỉ tiêu khoảng 14.340 căn nhà ở xã hội năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND TP.HCM đang tập trung khai thác nguồn thu từ đất, ưu tiên hoàn tất thủ tục để đấu giá 3 lô đất (1-2, 1-3, 3-5) và 3.790 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo hội đồng định giá để trình UBND TP.HCM phê duyệt triển khai các bước tiếp theo, nhằm đấu giá thành công tài sản, tăng nguồn thu ngân sách và bổ sung vốn đầu tư cho thành phố.