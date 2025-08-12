Khu đô thị 'treo' hơn 3 thập kỷ của TP.HCM sắp được 'giải cứu'

UBND TP.HCM chính thức duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phân khu tỷ lệ 1/2.000, trên diện tích 549 ha, kỳ vọng giải quyết vướng mắc kéo dài hơn 3 thập kỷ.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (thuộc phường Bình Quới, TP.HCM).

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 549 ha, trong đó gần 423 ha là đất liền tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn và 125 ha là mặt nước sông.

Với tính chất là khu trung tâm đô thị và công viên ngập nước, quy hoạch điều chỉnh định hướng khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phát triển thành khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan sinh động.

Đồng thời, khu vực được định hướng phát triển thành khu trung tâm đô thị cao tầng với mục tiêu giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan sinh thái tự nhiên, vùng chức năng hỗ trợ khác như nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Dự kiến quy mô dân số toàn khu vực khoảng 54.000 người.

Theo UBND TP.HCM, đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch là UBND phường Bình Quới, trong khi chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (cũ); còn Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM là đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt quy hoạch lần đầu tiên vào năm 1992, kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch của TP.HCM bởi vị thế đắc địa và những tiềm năng phát triển lớn.

Tuy nhiên, dự án này đã "treo" hơn 30 năm do liên tục gặp vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và mức đầu tư lên đến 30.000 tỷ đồng . Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần này là cơ hội quan trọng hồi sinh dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có tổng diện tích khoảng 426 ha, cách trung tâm TP.HCM khoảng 7 km, được bao quanh bởi sông Sài Gòn. Nơi đây từng được ví như "viên ngọc xanh" của TP nhờ vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển lớn.

Hiện, cầu Kinh Thanh Đa vẫn là điểm kết nối đường bộ duy nhất từ trung tâm thành phố đến bán đảo này.