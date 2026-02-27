Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM rà soát toàn bộ đường kết nối với sân bay Long Thành

  Thứ sáu, 27/2/2026 15:03 (GMT+7)
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành đang chạy nước rút để về đích vào tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan việc triển khai kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ các dự án kết nối hạ tầng, phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Công an TP chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến kết nối chính. Đồng thời, phối hợp điều tiết giao thông trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt khi dự án được đưa vào khai thác.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và cơ quan liên quan rà soát toàn bộ dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị cần xác định rõ các hạng mục thuộc đường GATT tiến độ, các điểm nghẽn về kỹ thuật, mặt bằng, nguồn vật liệu, tổ chức thi công; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo yêu cầu.

Sở Xây dựng cũng phải tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cam kết tiến độ chi tiết theo tháng, tuần. Các công việc trên cần báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25 hàng tháng.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu bố trí đủ và kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án kết nối thuộc thẩm quyền TP. Song song đó, theo dõi, đôn đốc công tác thanh toán khối lượng hoàn thành; tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc về tài chính, bảo đảm không làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát sự phù hợp giữa các công trình kết nối với quy hoạch được duyệt, bảo đảm tính thống nhất giữa hạ tầng hàng không và hạ tầng đô thị, giao thông khu vực. Trong trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh quy hoạch, cần kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP theo đúng quy định hiện hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần tập trung nguồn lực, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung. Đơn vị rà soát tiến độ từng gói thầu, xây dựng kế hoạch bù tiến độ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

