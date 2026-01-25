Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ tại Quảng Ninh

  • Chủ nhật, 25/1/2026 11:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mặt trời Hạ Long vừa trở thành nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh với vốn đầu tư khoảng 4.180 tỷ đồng.

Quảng Ninh là một trong những thị trường lớn của Sun Group. Ảnh: Nguyễn Thành Chung.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Sun Group - làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh.

Dự án đã được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 với tổng vốn 4.180 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 20 ha, gồm các khu chức năng như thương mại dịch vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội...

Theo quy hoạch được duyệt, dự án có mục tiêu hình thành khu đô thị sinh thái, kết hợp công viên chuyên đề với các hoạt động chính như tổ hợp vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch, trung tâm hội nghị... cũng như góp phần chỉnh trang đô thị.

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, vị trí của dự án này thuộc TP Cẩm Phả cũ. Tại khu vực này, Sun Group cũng đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen từ giữa năm 2020.

Tại Hạ Long, Công ty Mặt trời Hạ Long là chủ đầu tư dự án quần thể du lịch giải trí Sunworld Hạ Long. Khu du lịch Sunworld Hạ Long rộng 214 ha, gồm hai khu vực tổ hợp vui chơi ven biển Bãi Cháy và tổ hợp vui chơi Đồi Mặt Trời. Cả hai được kết nối bởi hệ thống cáp treo vượt biển dài 2 km.

Trong năm 2025, Mặt Trời Hạ Long đã trở thành nhà đầu tư nhiều công trình khác như Khu đô thị Tây Lam Hạ (27 ha, 8.936 tỷ đồng) ở Ninh Bình, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa (9.881 tỷ đồng) ở TP Đà Nẵng.

Tại Khánh Hòa, doanh nghiệp này trúng thầu Khu đô thị mới Đầm Môn (1.440 ha, 25.645 tỷ đồng) và Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (2.579 ha, 43.000 tỷ đồng) theo hình thức liên danh với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc; đồng thời tham gia liên danh với CTCP Du lịch Asean Hạ Long triển khai Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang (277 ha, 17.330 tỷ đồng).

Thủy Tiên

Sun Group Quảng Ninh sun group quang hanh hạ long quảng ninh phường Quang Hanh Yoko Onsen Sunworld Hạ Long

