MIK Group mua lại dự án trên 'đất vàng' Hạ Long từ BIM Group

Imperia An Phú sẽ phát triển dự án gần 2.000 căn hộ trên khu đất rộng hơn 1,8 ha từng thuộc về BIM Group.

Phối cảnh dự án Imperia Holiday Hạ Long. Ảnh: MIK.

Imperia An Phú đang tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú tại lô đất D.DV3-13, đa giác 4, khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, đường Hoàng Quốc Việt, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,8 ha, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 4.000 tỷ đồng . Imperia An Phú dự kiến triển khai tổ hợp này từ quý I/2026 và đưa vào vận hành vào quý IV/2029.

Trước đây, dự án này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long - thuộc BIM Group. Tuy nhiên, quý cuối năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận cho doanh nghiệp này chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Imperia An Phú. Đây là công ty liên quan MIK Group.

Theo giới thiệu của MIK Group, dự án tại Quảng Ninh có tên thương mại Imperia Holiday Hạ Long, được phát triển qua 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tư, MIK Group sẽ xây công trình tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ cao 30 tầng, với gần 2.000 căn hộ cao cấp.

Quảng Ninh là thị trường quen thuộc của BIM Group. Hiện doanh nghiệp này đã và đang đầu tư loạt dự án biệt thự, căn hộ trên trục đường Hoàng Quốc Việt, sát vịnh Hạ Long như Halong Marina, Sky M, Sora Bay, Aria Bay... hay khách sạn Intercontinental Residences, Citadines. BIM Group là tập đoàn đa ngành với 4 trụ cột chính gồm hạ tầng du lịch và bất động sản; nông nghiệp và thực phẩm; năng lượng tái tạo; dịch vụ tiêu dùng.

Còn MIK Group hiện là một trong những nhà phát triển địa ốc hàng đầu thị trường với loạt dự án trên khắp cả nước trong các lĩnh vực như nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp. Năm qua, chủ đầu tư này cũng gây chú ý với thương vụ M&A tại dự án Cát Bà Amatina tại Đảo Cát Bà - Hải Phòng, của CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

MIK Group cũng sở hữu tiềm lực tài chính lớn khi có VPBank là đối tác chiến lược, chuyên cung cấp các giải pháp về tài chính để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của công ty.

Tính đến hết 30/6/2025, vốn điều lệ của MIK Group là 6.395 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 101.000 tỷ đồng