Từ 2026, hộ kinh doanh thu dưới 500 triệu/năm không phải nộp thuế

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã chính thức được thông qua.

Từ năm 2026, hộ kinh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế, đồng thời được lựa chọn hình thức kê khai theo doanh thu hoặc thu nhập. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sáng 10/12, Quốc hội tiến hành xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều nội dung thay đổi trong cách tính thuế với hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cũng như đánh thuế giao dịch vàng miếng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Hộ kinh doanh được chọn cách tính thuế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết trên cơ sở ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và hoàn thiện dự thảo Luật.

Tại dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua lần này, Chính phủ đã rà soát và điều chỉnh quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng tăng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, quy định trừ mức doanh thu này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Chính phủ cũng điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của các hộ, cá nhân kinh doanh tương ứng lên 500 triệu/năm.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Ngoài ra, dự thảo Luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng /năm và áp dụng thuế suất 15% (tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng /năm).

Đặc biệt, các hộ, cá nhân kinh doanh này sẽ được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc thu nhập.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập từ tiền lương, tiền công, biểu thuế đã được chỉnh lý theo hướng giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc, dải thuế suất từ 5% đến 35%. Trong đó, mức thuế suất 15% (ở bậc 2) giảm xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) giảm xuống 20% để tránh tăng đột ngột giữa các bậc, đảm bảo tính hợp lý của Biểu thuế.

Bậc thuế Thu nhập tính thuế theo năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế theo tháng (triệu đồng) Thuế suất

(%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng Tài chính cho biết tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu và ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã đưa mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 của UBTVQH (mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng) quy định tại dự thảo Luật và giao Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đánh thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng, dự thảo Luật quy định thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần với giao dịch vàng miếng, giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh).

Do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo Luật là bước đi cần thiết để thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội tham gia vào nền kinh tế.

Sau khi được biểu quyết thông qua, các quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.