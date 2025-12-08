Hộ kinh doanh được miễn phí phần mềm quản lý khi chuyển đổi thuế

Doanh nghiệp phần mềm cũng chạy đua đưa giải pháp khi hàng loạt hộ kinh doanh siêu nhỏ, đặc biệt trong ngành F&B, cần công cụ quản lý gấp.

Nhiều hộ kinh doanh siêu nhỏ vẫn đang loay hoay trước thời hạn chuyển đổi thuế. Ảnh: Thảo Liên.

iPOS.vn vừa ra mắt ứng dụng FABiBox - phần mềm quản lý bán hàng được hoàn thiện và phát hành đúng giai đoạn cao điểm “60 ngày chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai”

Sản phẩm được ra đời dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực, nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh F&B tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời tối ưu vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành.

Đội ngũ kỹ sư iPOS.vn cho biết đã triển khai dự án trong vòng 5 tháng với mục tiêu bao phủ phần lớn các tính năng thiết yếu cho mô hình kinh doanh ẩm thực nhỏ lẻ.

Ứng dụng cũng tuân thủ đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, phiên bản cơ bản của FABiBox được cung cấp miễn phí trọn đời. Bên cạnh đó, các tính năng nâng cao hỗ trợ phân quyền nghiệp vụ chặt chẽ, hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu cho mô hình F&B và các công cụ vận hành mở rộng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cũng giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, gồm quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế tự động trên điện thoại di động.

Theo chương trình, hộ kinh doanh được hỗ trợ miễn phí 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng chữ ký số.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định số 3352 triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết năm nhằm thực hiện chủ trương thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, các hộ kinh doanh đang tính thuế khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn lên doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều ưu đãi về thuế. Cơ quan quản lý cũng mở rộng cơ sở tính thuế qua việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Địa bàn được tập trung triển khai bao gồm khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại và các địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú. Thông qua công tác chuyển đổi, ngành thuế hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch trong việc kê khai, nộp thuế nhằm hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung cao độ cho công tác phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "1 chạm".

Cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại. Cơ quan thuế thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp các thắc mắc.

Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận và cam kết xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Các vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách hoặc lỗi ứng dụng sẽ được gửi về Cục Thuế để giải quyết kịp thời.

Cục Thuế yêu cầu tăng cường hỗ trợ để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải thực hiện đăng ký và sử dụng.