Đề xuất hộ kinh doanh thu trên 1 tỷ/năm mới cần hóa đơn điện tử

Theo dự thảo mới nhất, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ/năm không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Dự thảo Nghị định gồm 3 chương và 13 điều, quy định đầy đủ về cách kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Dự thảo cũng làm rõ nguyên tắc kê khai, phân loại các nhóm hộ kinh doanh thuộc hoặc không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, quy định với hộ mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh trên nền tảng số, cũng như cách xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt.

Ngoài ra, dự thảo nêu trách nhiệm và quyền của người kinh doanh, đồng thời quy định vai trò của UBND các cấp và cơ quan thuế trong công tác quản lý.

Về nội dung cụ thể, theo dự thảo, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế trung thực, chính xác và đầy đủ. Người nộp thuế sẽ tự tính số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện.

Dự thảo cũng làm rõ cách phân loại đối tượng chịu thuế. Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải xác định doanh thu tính thuế trong năm để biết mình có thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hay không. Nếu doanh thu đạt ngưỡng phải chịu thuế, người kinh doanh sẽ phải tư xác định số thuế phải nộp và lập tờ khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp tự xác định không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hay thuế thu nhập cá nhân, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế.

Với các khoản thuế đặc thù như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên hay phí bảo vệ môi trường, việc kê khai phải thực hiện theo từng sắc thuế tương ứng nếu có phát sinh.

Dự thảo cũng đề cập đến quy định về hóa đơn điện tử. Cụ thể, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Những trường hợp có doanh thu dưới ngưỡng này không bắt buộc nhưng được khuyến khích áp dụng nếu đáp ứng hạ tầng công nghệ. Đối với hộ không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mỗi khi phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và có nhu cầu lấy hóa đơn, người nộp thuế sẽ khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2024, toàn quốc có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh. Trong đó, 2,2 triệu hộ đang hoạt động ổn định và 1,3 triệu hộ có doanh thu trên ngưỡng chịu thuế, chiếm 59%.

Còn theo cơ sở dữ liệu quản lý của Cục Thuế, hiện cả nước có 37.576 hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, tương đương chỉ khoảng 1% trong tổng số hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh.