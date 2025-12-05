Tin mới nhất về doanh thu miễn thuế 500 triệu/năm của hộ kinh doanh

Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

Theo đề xuất mới, hộ, cá nhân kinh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế. Ảnh: Thế Bằng.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ để tham mưu, đề xuất Chính phủ phương án phù hợp với thực tế, đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế gồm thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh với các loại thu nhập khác như thu nhập từ tiền lương, tiền công; giữa hộ, cá nhân kinh doanh với doanh nghiệp có quy mô nhỏ...

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Báo cáo số 1112/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể về mức doanh thu không phải nộp thuế, Chính phủ đã đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ năm 2026. Mức doanh thu 500 triệu đồng/năm kể trên tương đương gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Bộ Tài chính cũng cho biết mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế. Qua đó, sẽ góp phần giảm đáng kể nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Với phương án này, cơ quan thuế ước tính tổng số thuế giảm cho hộ, cá nhân kinh doanh vào khoảng 11.800 tỷ đồng /năm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã bổ sung phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh để đảm bảo đúng bản chất của thuế thu nhập là tính thuế theo thu nhập thực tế (doanh thu - chi phí).

Trong đó, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng /năm được áp dụng cả phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và được trừ mức 500 triệu đồng đầu tiên ra khỏi doanh thu trước khi tính thuế.

Ngoài ra, để đảm bảo đồng bộ về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tại dự thảo luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.