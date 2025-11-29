Đề xuất hộ kinh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh lên trên 500 triệu đồng/năm, qua đó giúp khoảng 90% trong hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh hiện nay không phải nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Châu Dương.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đề xuất mới, Bộ Tài chính nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, thay cho mức đề xuất 200 triệu đồng/năm trước đó và cao gấp 5 lần so với quy định hiện hành. Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Bộ Tài chính cho rằng với số liệu ước tính đến tháng 10 có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, nếu áp dụng mức doanh thu này, dự kiến khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, chiếm khoảng 90% số hộ kinh doanh.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập thực tế (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng /năm để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân. Nhóm này sẽ chịu thuế suất 15%, tương tự doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng /năm.

Theo cách tính này, cơ quan soạn thảo cho rằng hộ kinh doanh thu nhập thấp nộp thuế ít, thu nhập không phát sinh thì không phải nộp thuế, vì vậy ngưỡng doanh thu miễn thuế không còn là yếu tố quyết định đối với nhóm phải nộp thuế. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, tùy theo ngành nghề, đối với phần doanh thu trên 500 triệu đồng.

Để thống nhất quy định, dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức doanh thu không chịu thuế VAT của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu lên 500 triệu đồng/năm.

Riêng với hoạt động cho thuê bất động sản, đây được xem là hoạt động kinh doanh không thường xuyên (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), Bộ Tài chính đề xuất người cho thuê có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Cách này giúp đơn giản thủ tục, không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập giữa nhiều bất động sản và không phải quyết toán thuế năm.