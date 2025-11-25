Hộ kinh doanh sắp được nộp thuế theo lợi nhuận?

Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính cho biết sẽ xem xét nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh; Linh Huỳnh.

Bộ Tài chính cho biết dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội tại các Tờ trình số 844/TTr-CP ngày 29/9/2025 và Tờ trình số 985/TTr-CP ngày 24/10/2025.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ chiều ngày 5/11 và tại Hội trường chiều ngày 19/11, cơ quan soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng và dự kiến báo cáo Chính phủ phương án hoàn thiện dự án Luật.

Liên quan đến thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, mức này đang áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh cũng là 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Ngày 26/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, theo đó, ngưỡng doanh thu chịu thuế này đã được nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu không phải chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống. Bộ dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Theo đó, dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng .

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân kinh doanh này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Như vậy, cách tính thuế trên phần lãi có thể được áp dụng đồng loạt, thay vì chia theo nhóm như dự kiến của Bộ Tài chính đưa ra hồi tháng 10, tại Đề án chuyển mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh.