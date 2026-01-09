Ngân hàng yếu kém 'thay áo đổi vận'

Các ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc đã dần ổn định hoạt động, xử lý nợ xấu hiệu quả và có lợi nhuận, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của quá trình tái cơ cấu hệ thống sau hơn 1 năm.

DongA Bank (nay là Vikki Bank) là một trong 4 ngân hàng yếu kém thuộc diện chuyển giao bắt buộc. Ảnh: DongABank.

Sau hơn một năm triển khai tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém thông qua chuyển giao bắt buộc, bức tranh hoạt động của nhóm tổ chức tín dụng này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động kinh doanh dần đi vào ổn định, quy mô tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều ghi nhận tăng trưởng, nợ xấu từng bước được xử lý.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng yếu kém từng thua lỗ lớn nay đã bắt đầu có lãi hoặc giảm lỗ rõ rệt so với các năm trước, cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình cơ cấu lại.

“Thay áo đổi vận”

Ngày 17/1/2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc GPBank cho VPBank và DongA Bank cho HDBank.

Giữa tháng 10/2024 trước đó, 2 ngân hàng yếu kém khác là CBBank và OceanBank cũng đã được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank và MB.

Việc chuyển giao được thực hiện theo chương trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng của NHNN, nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, chủ nợ và từng bước phục hồi hoạt động của các ngân hàng yếu kém trở lại trạng thái bình thường.

Trước khi được chuyển giao, cả 4 ngân hàng kể trên đều nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của NHNN sau nhiều năm tích lũy lượng lớn nợ xấu và lỗ lũy kế.

Ngay sau khi tiếp nhận, các ngân hàng mẹ đã nhanh chóng triển khai hàng loạt biện pháp cải tổ toàn diện. Bốn ngân hàng yếu kém được “thay tên đổi họ”, tái định vị thương hiệu theo hướng ngân hàng số, ngân hàng công nghệ thế hệ mới.

VCBNeo sau hơn một năm tái cấu trúc đã ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: VCBNeo.

Theo đó, DongABank được đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank); CBBank trở thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo); OceanBank đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV); còn GPBank khoác áo mới trở thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, với tên viết tắt vẫn giữ là GPBank.

Ngân hàng yếu kém dần "khỏe lại"

Song song với việc thay đổi tên gọi và thương hiệu, các ngân hàng mẹ cũng chuyển giao công nghệ, giải pháp quản trị hiện đại và mô hình vận hành tiên tiến, mở ra một hành trình mới cho những tổ chức tín dụng từng được xem là “cục máu đông” của hệ thống.

Chỉ sau hơn một năm tái cấu trúc, nhóm ngân hàng yếu kém đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh khởi sắc.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết phương án cơ cấu lại và triển khai VCBNeo đã đạt kết quả khả quan. Ngân hàng mẹ đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, huy động vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời bố trí đội ngũ nhân sự chất lượng cao tại các vị trí trọng yếu cho ngân hàng yếu kém.

Đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng , đánh dấu bước tiến rất lớn so với giai đoạn nhiều năm trước liên tục thua lỗ.

Cũng tại hội nghị này, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết việc tiếp nhận OceanBank (nay là MBV) được triển khai nghiêm túc, khẩn trương và đúng tiến độ theo phương án đã được Chính phủ và NHNN phê duyệt. Ngay sau khi tiếp nhận, MB đã cử khoảng 200 nhân sự tham gia Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Ban điều hành MBV, đồng thời kiện toàn lại bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

MB cũng hỗ trợ MBV hoàn thiện 20 hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu theo tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và phục vụ phát triển khách hàng. Việc Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC) trực tiếp tham gia xử lý nợ xấu đã giúp tỷ lệ nợ xấu tại MBV giảm mạnh từ khoảng 30% xuống còn 3%, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng trước đó của HDBank, ngân hàng này cho biết Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi. Ngân hàng số này hiện thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và đã ra mắt mô hình Vikki Café - chi nhánh thế hệ mới.

Trước đó, tại buổi ra mắt ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus, VPBank công bố GPBank là ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên có lãi chỉ sau 5 tháng được tiếp nhận. Lãnh đạo VPBank ước tính GPBank có thể đạt lợi nhuận khoảng 500 tỷ đồng trong năm 2025.