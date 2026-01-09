Highlands Coffee nói không dùng thịt heo chế biến từ Đồ hộp Hạ Long

Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco.

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco, đồng thời chuyển đổi sang nhà cung cấp khác. Ảnh: Highlands Coffee.

CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) vừa phát thông báo liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt heo chế biến của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco.

Cụ thể, doanh nghiệp khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Halong Canfoco trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng cao nhất, chuỗi F&B này đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", công ty thông báo.

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này.

Cũng trong thông báo, Highlands Coffee khẳng định an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. "Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng", công ty nhấn mạnh.

Sau vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long tại TP Hải Phòng, loạt doanh nghiệp có liên quan công ty này đã bị người tiêu dùng "réo tên", bao gồm Highlands Coffee.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của CTCP Đồ hộp Hạ Long ghi nhận hơn 46 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng vào thời điểm 30/6/2025.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (chủ sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) là gần 7,1 tỷ đồng ; thu từ Chi nhánh CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên cũng là hơn 3 tỷ đồng .

Trong các năm trước đó, báo cáo tài chính của Halong Canfoco đều ghi nhận các giao dịch phải thu từ các khách hàng WinCommerce và chủ chuỗi Highlands Coffee.