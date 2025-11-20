VNPT muốn bán toàn bộ cổ phần tại VTC Telecom

VNPT chính thức đăng ký bán toàn bộ hơn 2,1 triệu cổ phần tại VTC Telecom với mức giá khởi điểm hơn 104 tỷ đồng.

VNPT đặt mục tiêu hoàn thành đấu giá toàn bộ cổ phần tại VTC Telecom trong năm nay. Ảnh: VNPT.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mới đây đã có thông báo về việc bán đấu giá toàn bộ cổ phần tại CTCP Viễn thông VTC - VTC Telecom (HNX: VTC).

Cụ thể, VNPT muốn đấu giá hơn 2,1 triệu cổ phần (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC) với giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng , tương ứng 49.200 đồng/cổ phần.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11 đến 15h30 ngày 12/12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12 đến ngày 25/12.

Hiện, 3 người đại diện phần vốn góp của VNPT tại VTC gồm ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật; ông Bùi Văn Bằng - Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT và ông Trần Văn Mua - Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT

Theo công bố của VNPT, mục đích chuyển nhượng vốn đầu tư tại VTC nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng phê duyệt Đề án cơ cấu lại VNPT giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.

Theo đề án tái cơ cấu này, ngoài VTC, VNPT sẽ đấu giá hơn 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 31,43% vốn điều lệ) của CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HoSE: ICT) với giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu, cao hơn 4 lần giá thị trường. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 17/12.

VNPT hiện là cổ đông lớn duy nhất của ICT. Nếu thoái vốn thành công, ICT sẽ không còn cổ đông lớn nào.

Hiện ông Hoàng Anh Lộc - Chủ tịch HĐQT; ông Hà Thanh Hải - Thành viên HĐQT và ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ICT là đại diện phần vốn của VNPT tại ICT.