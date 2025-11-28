Sắp hết năm, TP.HCM thúc tiến độ xây dựng bảng giá đất lần đầu để kịp áp dụng từ 1/1/2026.

UBND TP.HCM đôn đốc công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan thuế, Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan nghiêm túc cung cấp số liệu, dữ liệu để Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp và hoàn thiện dự thảo bảng giá đất đảm bảo tiến độ. Các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu chậm trễ công việc được giao.

Từ ngày 1/7, TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất cùng tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với 168 xã, phường, đặc khu. Hiện, TP.HCM mới vẫn áp dụng 3 bảng giá đất cũ của 3 địa phương trước sáp nhập, thời hạn đến hết ngày 31/12.

Hồi tháng 9, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm của dự án là khảo sát, thu thập thông tin giá đất đến từng thửa theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn, làm cơ sở xác định giá và xây dựng bảng giá mới.

Việc điều tra được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố trong từng đơn vị hành chính, trong đó đơn vị cơ bản là xã, phường và đặc khu. Kết quả điều tra ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu của thành phố.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường sẽ có tối thiểu 3 phiếu điều tra, đồng thời bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh để đảm bảo bảng giá đất bao quát toàn bộ địa bàn.

Dự kiến, thành phố sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến đường, đoạn đường.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, với tổng kinh phí gần 16,3 tỷ đồng . Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12, kịp thời hoàn thành và đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đến tháng 8, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ban ngành chọn đơn vị xác định giá đất theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu phải chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất và các giao dịch để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng bảng giá đất lần đầu.

Mới đây nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND TP.HCM, kiến nghị chấp thuận việc xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm kịp thời hoàn thành và trình HĐND TP thông qua và áp dụng theo tiến độ đề ra.