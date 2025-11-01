Đề xuất TP.HCM lập bảng giá đất lần đầu theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất xây dựng bảng giá đất lần đầu với trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, áp dụng đồng bộ từ ngày 1/1/2026.

TP.HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Theo Sở NN&MT, đơn vị đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, Thuế TP và các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các chi nhánh, cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư.

Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp, tính toán, cân chỉnh và hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026, gửi lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Dự thảo cũng sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của TP.HCM để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức và người dân.

Sau khi tổng hợp ý kiến, cơ quan này sẽ gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất cho ý kiến và gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp đó, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM kèm dự thảo Bảng giá đất, để UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét, phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ, Sở TN&MT kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm kịp thời hoàn thành và trình HĐND TP thông qua, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/7, TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất cùng tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với 168 xã, phường, đặc khu. Hiện, TP.HCM mới vẫn áp dụng 3 bảng giá đất cũ của 3 địa phương trước sáp nhập, thời hạn đến hết ngày 31/12.

Hồi tháng 9, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm dự án là khảo sát, thu thập thông tin giá đất đến từng thửa theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn, làm cơ sở xác định giá và xây dựng bảng giá mới.

Việc điều tra được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố trong từng đơn vị hành chính, trong đó đơn vị cơ bản là xã, phường và đặc khu. Kết quả điều tra ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu của thành phố.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường sẽ có tối thiểu 3 phiếu điều tra, đồng thời bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh để đảm bảo bảng giá đất bao quát toàn bộ địa bàn.

Dự kiến, thành phố sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến đường, đoạn đường.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, với tổng kinh phí gần 16,3 tỷ đồng . Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12, kịp thời hoàn thành và đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2026.