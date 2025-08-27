Thông tin mới nhất về bảng giá đất TP.HCM sau sáp nhập

UBND TP.HCM yêu cầu UBND 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, gồm giao dịch thành công ở tất cả tuyến đường, khu vực, điểm giáp ranh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu (mới) trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng để định hình mặt bằng giá đất từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách phục vụ xây dựng, điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất. Việc này sẽ kế thừa kết quả định mức đã được phê duyệt tại ba khu vực trước đây, áp dụng cho từng vùng để xây dựng bảng giá chung cho TP.HCM, với hạn chót hoàn thành trước ngày 5/9.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng được giao phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án lựa chọn tổ chức xác định giá đất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, căn cứ Điều 80 Nghị định 214/2025. Báo cáo, tham mưu trình UBND TP.HCM và cũng phải hoàn tất trước mốc 5/9.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án xây dựng bảng giá đất.

Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu cũng phải khẩn trương chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, gồm giao dịch thành công ở tất cả tuyến đường, khu vực, điểm giáp ranh. Nguồn dữ liệu này sẽ được chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phục vụ công tác xác định giá đất, đảm bảo tiến độ triển khai.

TP.HCM sẽ nghiên cứu phương án lựa chọn tổ chức xác định giá đất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND TP.HCM về hai phương án bảng giá đất mới. Phương án 1 là thành phố sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng bảng giá đất lần đầu, thực hiện theo trình tự rút gọn, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Phương án 2 là giữ nguyên mức giá trong ba bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau đó tích hợp thành bảng giá chung áp dụng cho TP.HCM trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, 4 lý do để ủng hộ phương án giữ nguyên mức giá hiện hành. Thứ nhất, cả 3 bảng giá đất vừa mới được ban hành theo đúng quy định và hợp pháp đến hết năm 2025. Thứ hai, trong bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc duy trì mặt bằng giá hiện hành sẽ tạo tâm lý an toàn cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, tiếp tục sử dụng các mức giá đất vốn đã được thiết kế phù hợp với từng địa phương cũ sẽ phản ánh đúng khả năng hấp thụ đất đai của từng khu vực, đồng thời duy trì môi trường đầu tư ổn định. Cuối cùng, giải pháp này cũng tạo thêm quỹ thời gian chuẩn bị dữ liệu và nguồn lực để xây dựng bảng giá đất thống nhất, đồng bộ cho toàn địa bàn thành phố.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị, giữ nguyên mức giá đất trong năm 2026 là giải pháp phù hợp với cả pháp luật và thực tế. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá mới chỉ nên tiến hành sau khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện, tổ chức bộ máy vận hành ổn định và có sự đồng bộ trên toàn địa bàn TPHCM.

Kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm. Việc tiếp tục sử dụng bảng giá cũ đến hết năm nay phù hợp với quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 144 của luật này. Bảng giá đất là căn cứ để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và là cơ sở xác định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện tại, TPHCM tiếp tục áp dụng bảng giá đất theo quyết định 79/2024 (TP.HCM cũ), quyết định 63/2024 (Bình Dương cũ) và quyết định 26/2024 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho đến khi được thay thế hoặc có chỉ đạo mới từ cơ quan có thẩm quyền.