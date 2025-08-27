Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đà Nẵng khẳng định không có việc giá đất tăng gấp 10 lần

  Thứ tư, 27/8/2025 09:51 (GMT+7)
Sở NN&MT Đà Nẵng khẳng định giá đất không tăng gấp 10 lần, chỉ điều chỉnh trong phạm vi quy định và phản ánh của người dân chưa chính xác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông tin phản hồi ý kiến của công dân về việc giá đất ở trên địa bàn được điều chỉnh tăng gấp 10 lần.

Theo phản ánh của người dân, việc bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn được điều chỉnh không đáng kể, vẫn thấp so với thị trường. Trong khi đất ở có nơi lại định giá tăng gấp 10 lần. Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp tăng cao vì phần đất nông nghiệp không định giá đúng.

Trước ý kiến phản ánh của người dân Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 103 ngày 30/7/2024 của Chính phủ, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp 100% số tiền chênh lệch giữa giá đất ở so với giá đất nông nghiệp.

bat dong san da nang anh 1

Chính quyền khẳng định thông tin giá đất Đà Nẵng tăng gấp 10 lần là không chính xác.

Về ý kiến giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho hay, ngày 26/6/2025, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, giá đất ở trên địa bàn Đà Nẵng tăng cao nhất là đường Mai Đăng Chơn (đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) tăng từ 13.480.000 đồng/m2 lên 34.500.000 đồng/m2 (tăng gấp 2,56 lần).

Riêng đối với giá đất các tuyến đường trong dự án Olalani tăng 4,89 lần. Tuy nhiên, dự án Olalani không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ đó, Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho biết, việc phản ánh của công dân về việc giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác.

Sở NN&MT TP Đà Nẵng cũng cho biết thêm, về giá đất nông nghiệp, các phường của TP Đà Nẵng cũng tăng từ 98.000 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2 (tăng gấp 2,04 lần); các xã tăng từ 78.000 đồng/m2 lên 140.000 đồng/m2 (tăng gấp 1,8 lần).

"Việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp được thực hiện dựa trên cơ sở khảo sát giá giao dịch thị trường và thu thập thông tin từ các nguồn giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng", Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho hay.

