TP.HCM yêu cầu trình phương án bảng giá đất lần đầu trước 5/9

TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính, Sở NN&MT và Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu, trình phương án xây dựng bảng giá đất lần đầu trước ngày 5/9.

UBND TP.HCM yêu cầu 168 phường, xã, đặc khu chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn chỉ đạo về dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ 1/1/2026.

Theo văn bản, UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và định giá đất cụ thể. Căn cứ sẽ dựa trên kết quả phê duyệt định mức của 3 khu vực và áp dụng cho từng khu vực để xây dựng bảng giá đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 5/9.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến việc lựa chọn tổ chức thực hiện xác định giá đất theo phương thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định; báo cáo, tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố trước ngày 5/9.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND TP về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu, cũng trong hạn chót 5/9.

UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành công trên toàn bộ tuyến đường, đoạn đường, khu vực và điểm giáp ranh. Dữ liệu này sẽ được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác rà soát, cân đối cơ sở dữ liệu giá đất, để triển khai xây dựng bảng giá đất lần đầu nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.

Như vậy, theo chỉ đạo mới, TP.HCM sẽ chính thức tổ chức xây dựng bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/7, TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ TP.HCM cũ với một phần địa giới của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện TP.HCM mới vẫn áp dụng ba bảng giá đất cũ của ba địa phương hợp nhất, thời hạn đến hết ngày 31/12.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026, trong đó đề xuất 2 phương án.

Một là UBND TP.HCM chấp thuận giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu và rút gọn.

Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi xử lý gấp nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026, trong khi quy trình gồm nhiều bước như chọn thầu, khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán đề xuất giá cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Phương án hai là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới thay thế.