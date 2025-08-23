'Cò' nườm nượp đổ về, đất Đà Nẵng nhảy giá chóng mặt

Đất ở khu vực ven biển, gần các dự án đang xây dựng cũng có giá cao chót vót. Anh Minh Hải (phường Sơn Trà) kể anh hỏi lô đất gần biển Sơn Trà được hô giá hơn 6 tỷ, vài hôm sau liên hệ lại đã bị "hét" hơn 8 tỷ khiến anh đặt câu hỏi không biết có phải sốt ảo hay không? Tại khu ven biển Tân Trà, giá đất từ đầu năm đến nay cũng dựng đứng. Chị Thùy Anh (đường Lê Thị Riêng) cho hay đầu tháng 7, các lô đất ở xóm chị bán khoảng 3,5 tỷ đồng , sau một tháng lên 3,7 – 3,8 tỷ/lô. “Ngày nào tôi cũng thấy cò đất quần thảo miết khu này, không rõ vì sao đất lại nhảy giá vùn vụt như vậy”, chị chia sẻ.