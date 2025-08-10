Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh khu 'đất kim cương' Đà Nẵng đang được mang ra đấu giá

  • Chủ nhật, 10/8/2025 16:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đà Nẵng đang công khai đấu giá khu đất A1-2-1 thuộc vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường An Hải). Khu đất đắc địa có giá khởi điểm hơn 136 triệu đồng/m2.

dat vang da nang anh 1

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa gần khu vực cầu quay sông Hàn, có diện tích hơn 9.754 m2. Khu đất có 4 mặt tiền, trong đó, phía bắc giáp đường An Đồn 2, phía tây giáp đường Ngô Quyền, phía đông giáp đường Hoàng Đức Lương và đường đi bộ, phía nam giáp đường Phạm Văn Đồng.
dat vang da nang anh 2

Mặt tiền đường Phạm Văn Đồng một trong những con phố có giá đắt đỏ bậc nhất TP Đà Nẵng. Theo quyết định được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất với Khu đất A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, có giá khởi điểm là hơn 136 triệu đồng/m2.
dat vang da nang anh 3

Toàn bộ khu đất hiện được vây rào bằng tôn tạm bợ. Xung quanh các cao ốc đã mọc lên. Theo quy hoạch khu đất này là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm.
dat vang da nang anh 4

Bên trong khu đất đang bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất A1-2 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng có mật độ xây dựng không quá 60%, số tầng cao công trình không quá 30 tầng nổi, 2 tầng hầm...
dat vang da nang anh 5

Bảng niêm yết công khai việc đấu giá khu đất vừa được Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng dựng lên.
dat vang da nang anh 6

Bên trong khu đất vây kín bằng tôn đang được làm nơi chứa xà bần, đất đá phục vụ các dự án công trình gần đó.
dat vang da nang anh 7

Cảnh tạm bợ quanh khu đất ở trung tâm TP Đà Nẵng đang làm mất mỹ quan đô thị ở khu vực đông đúc khách du lịch.
dat vang da nang anh 8

UBND TP Đà Nẵng đang công khai báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất đối với khu đất A1-2-1. Trước đó, đơn vị tư vấn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường dự thảo chứng thư định giá đất và báo cáo phương án giá đất tại khu đất này.
dat vang da nang anh 9

Khu đất có thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định cho thuê đất. Hình thức cho thuê sẽ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
dat vang da nang anh 10

Khu đất A1-2-1 nằm cạnh khu công nghiệp An Đồn. Theo định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, trong giai đoạn 2027-2030 khu công nghiệp này sẽ được di dời để làm khu phố tài chính An Đồn có diện tích khoảng 62ha.

