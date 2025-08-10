Cận cảnh khu 'đất kim cương' Đà Nẵng đang được mang ra đấu giá

Bên trong khu đất đang bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất A1-2 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng có mật độ xây dựng không quá 60%, số tầng cao công trình không quá 30 tầng nổi, 2 tầng hầm...