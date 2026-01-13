Vụ thịt bệnh ở Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra không phát hiện sai phạm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, qua các đợt kiểm tra liên ngành 3 năm (2023-2025) Công ty Đồ hộp Hạ Long đã thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Công ty Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 là chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng. Ảnh: CAN.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về vụ việc thịt heo bệnh tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, hàng năm thành phố đều lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.

Sở này cho biết Công ty Đồ hộp Hạ Long đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 và theo quy định hiện hành, doanh nghiệp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cũng như không thuộc diện kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh thú y định kỳ. Còn trong các đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm giai đoạn 2023-2025, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp được ghi nhận chấp hành đủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ôtô chở 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả heo châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại các kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tại các kho của doanh nghiệp, kết quả cho thấy nhiều lô nguyên liệu trong kho dương tính với virus tả heo châu Phi, trong đó có cả nguyên liệu đã nhập kho từ cuối tháng 7/2025.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về Vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát, truy xuất và thu hồi toàn bộ sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhiễm dịch, đặc biệt là các lô sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2025; đồng thời giám sát việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và xử lý vật chứng theo đúng quy định.

Ngày 19/11/2025, Hội đồng tiêu hủy vật chứng theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật, hàng hóa vi phạm. Cụ thể, hơn 132 tấn thịt heo nạc nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy (bao gồm cả số thịt thu giữ trên các phương tiện vận chuyển ngày 8/9/2025) và lượng lớn nguyên liệu đã được đưa về các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Cùng với đó là hơn 30 tấn nguyên liệu đông lạnh nhiễm vi khuẩn Salmonella spp, gồm bì heo, da gà và thịt gà xay nhập khẩu, được xử lý tiêu hủy theo quy trình nghiêm ngặt.

Hội đồng tiêu hủy còn tiến hành tiêu hủy hàng nghìn thùng sản phẩm pate thành phẩm mang nhãn hiệu “Pate Cột Đèn”, gồm loại 90 gam/hộp và 150 gam/hộp, được sản xuất trong các ngày 6/9/2025 và 7/9/2025.