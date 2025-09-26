Việt Nam có tòa nhà thông minh đầu tiên đạt chuẩn quốc tế SPIRE

Galaxy Innovation Hub tại Khu Công nghệ cao TP.HCM trở thành tòa nhà thông minh đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng chỉ SPIRE sau quá trình đánh giá khắt khe kéo dài 6 tháng.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub có diện tích 35.000 m2. Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 26/9, trong khuôn khổ sự kiện công nghệ Galaxy of Innovation 2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub (GiHub) đã chính thức công bố là tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ SPIRE.

SPIRE là chương trình đánh giá toàn diện do UL Solutions (Mỹ) phối hợp với Hiệp hội Viễn thông Thế giới (TIA) phát triển. Chứng chỉ này đã được cấp cho nhiều công trình quốc tế, trong đó có các tòa nhà văn phòng của Microsoft tại Redmond, Dublin và Hyderabad.

GiHub được khánh thành cuối năm 2023, diện tích 35.000 m2, cao 12 tầng, đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Đây là nơi tổ chức các sự kiện về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp đón nhiều doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước đến tham quan, hợp tác.

Được biết, quá trình đánh giá SPIRE kéo dài 6 tháng với hai đợt kiểm tra. Các chuyên gia của UL đã đến Galaxy Innovation Hub để trực tiếp khảo sát, phỏng vấn và thẩm định toàn bộ hệ thống quản trị, vận hành, bảo trì và tài liệu nội bộ.

Chứng chỉ này không chỉ xét đến hạ tầng IoT hay tự động hóa, mà tập trung vào mức độ vận hành thông minh, an toàn, bền vững và khả năng tối ưu hóa dữ liệu.

Theo đó, Galaxy Innovation Hub được công nhận nhờ đáp ứng các tiêu chí về quản lý năng lượng hiệu quả, ứng dụng năng lượng tái tạo, hệ thống điện dự phòng, chiếu sáng thông minh, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát truy cập và giám sát 24/7. Tòa nhà cũng chú trọng yếu tố sức khỏe qua thiết kế nhiều mảng xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên, hệ thống điều hòa và thông gió hiện đại.

Về kết nối, GiHub trang bị hạ tầng mạng mạnh, hỗ trợ làm việc tại chỗ và từ xa, đồng thời đảm bảo an ninh mạng với tường lửa, mã hóa dữ liệu, phân quyền người dùng và đào tạo định kỳ về bảo mật. Yếu tố bền vững được thể hiện qua việc ứng dụng điện gió, điện mặt trời và hệ thống IoT để giám sát, tối ưu sử dụng năng lượng.

Một điểm nhấn tại GiHub là cửa hàng tự động Mena Tap & Go - mô hình bán lẻ thông minh đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn bộ quy trình từ nhận diện khách hàng, cập nhật giỏ hàng đến thanh toán tự động. Tại đây, Galaxy Pay - thành viên của Galaxy Holdings - được giới thiệu là đơn vị cung cấp ví điện tử đầu tiên chấp nhận thanh toán toàn bộ cửa hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (C4IR) cho biết Galaxy of Innovation nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng, với chủ đề đột phá cho phát triển chung và TP.HCM.

Tại sự kiện Galaxy of Innovation diễn ra trong hai ngày 25-26/9, ngoài cuộc thi HDBank Hackathon, chương trình còn có các phiên thảo luận về ứng dụng AI và Blockchain trong các lĩnh vực hàng không, tài chính - ngân hàng, bất động sản - nghỉ dưỡng, giáo dục và y tế.

Theo ông Huy, AI và Blockchain là những xu hướng công nghệ toàn cầu phù hợp định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời đã được Thủ tướng xác định là hai trong số 11 công nghệ chiến lược tại Quyết định 1131.