'Bom tấn' tỷ USD mảng hạ tầng của Tập đoàn Gelex có gì?

Hạ tầng Gelex đang giữ vai trò trụ cột tại Tập đoàn Gelex với danh mục khu công nghiệp, tiện ích và vật liệu xây dựng quy mô lớn.

Tập đoàn Gelex dự kiến IPO mảng hạ tầng cuối năm nay. Ảnh: GEX.

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) mới đây đã xác nhận đang thực hiện các thủ tục để tiến hành IPO CTCP Hạ tầng Gelex vào quý IV năm nay.

Hạ tầng Gelex là một trong 2 công ty con trực tiếp của Tập đoàn Gelex, bên cạnh CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric) đã giao dịch trên sàn với mã chứng khoán GEE. Tính đến cuối quý II/2025, Gelex trực tiếp sở hữu 91,62% vốn điều lệ tại Hạ tầng Gelex.

Khác với Gelex Electric, vốn đã được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào tháng 3/2022 và chính thức niêm yết sàn HoSE vào tháng 8/2024, Hạ tầng Gelex hiện vẫn chưa có mặt trên thị trường chứng khoán.

Việc đại chúng hóa và tiến hành niêm yết Hạ tầng Gelex vốn được Tập đoàn Gelex lên kế hoạch từ năm 2022 nhưng chưa thể hoàn thành đến nay. Theo báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Tập đoàn Gelex, công ty có kế hoạch đại chúng hóa và niêm yết/đăng ký giao dịch công ty hạ tầng này trên UPCoM trong năm 2022, trong đó tập đoàn vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối tại đây.

Trụ cột ở mảng bất động sản công nghiệp

CTCP Hạ tầng Gelex tiền thân là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex, được thành lập vào năm 2016 với mục đích đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng bất động sản và tiện ích. Vốn điều lệ khi thành lập là 500 tỷ đồng .

Đến năm 2020, Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, đồng thời đổi tên thành CTCP Hạ tầng Gelex.

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex, Hạ tầng Gelex đóng vai trò trụ cột khi phụ trách mảng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và hiện là công ty mẹ của nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera; Nước sạch sông Đà…

Công ty hiện nắm 50,21% cổ phần chi phối tại Tổng công ty Viglacera, doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam về vật liệu xây dựng và phát triển khu công nghiệp. Tổng công ty này hiện quản lý 16 khu công nghiệp trong và ngoài nước với tổng quỹ đất hơn 4.500 ha, thu hút hơn 20 tỷ USD vốn FDI từ các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Canon hay Amkor Technology.

Trong lĩnh vực sản xuất, Viglacera chiếm vị thế dẫn đầu thị trường với 5 nhà máy thiết bị vệ sinh và vòi sen có tổng công suất 2,5 triệu sản phẩm mỗi năm. Doanh nghiệp còn vận hành 7 nhà máy gạch ốp lát (43 triệu m2/năm), 4 nhà máy kính xây dựng (92 triệu m2/năm), 1 nhà máy bê tông khí (200.000 m3/năm), cùng 13 nhà máy gạch ngói với tổng công suất 850 triệu viên và 12 triệu m2 gạch cotto mỗi năm.

Hạ tầng Gelex nắm 50,21% cổ phần chi phối tại Tổng công ty Viglacera. Ảnh: VGC.

Trong năm nay, Hạ tầng Gelex liên tục triển khai các thương vụ M&A. Hồi tháng 2, công ty đã chi ra 934 tỷ đồng để mua vào 93,4 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL), nâng tỷ lệ sở hữu từ 25,5% lên 65%, qua đó trở thành công ty mẹ của đơn vị này

PXL tiền thân là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp dầu khí - IDICO Long Sơn, được thành lập vào năm 2007 với mục đích trở thành chủ đầu tư dự án KCN Dầu khí Long Sơn, diện tích 1.250 ha tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Long Sơn, TP.HCM). Tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 là 11.759 tỷ đồng .

Đầu tháng 8, Hạ tầng Gelex đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (HoSE: SVC) - thành viên Tập đoàn Tasco, tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ với giá phí 619 tỷ đồng . Dự án có quy mô khoảng 29,83 ha, nằm tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Trong quý III năm nay, Hạ tầng Gelex sẽ nhận 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation từ tập đoàn mẹ Gelex. Đây là liên doanh với Frasers Property, tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore, hiện triển khai 5 dự án tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Ninh với tổng diện tích gần 100 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực hạ tầng tiện ích, Hạ tầng Gelex nắm 62,46% vốn tại CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) - là chủ sở hữu và vận hành dự án Nhà máy Nước sạch Sông Đà, công suất 300.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 1/4 dân số Hà Nội. Dự án giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Nguồn thu lớn của Gelex

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Gelex cho thấy kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay ở các mảng trọng tâm do Hạ tầng Gelex phụ trách có sự cải thiện đồng đều.

Trong đó, mảng vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi doanh thu thuần đạt 3.574 tỷ đồng , tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 553 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 33%.

Mảng bất động sản khu công nghiệp cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu 2.142 tỷ đồng , lợi nhuận gộp 1.296 tỷ đồng , lần lượt tăng 9% và 36%. Động lực lớn nhất đến từ công ty con Viglacera. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Viglacera tăng gần 14% lên 6.083 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hơn gấp đôi lên 838 tỷ đồng .

VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP LÀ TRỤ CỘT CỦA GELEX KQKD theo bộ phận của Gelex; Nguồn: BCTC DN. Nhãn Thiết bị điện Vật liệu xây dựng Cho thuê BĐS, hạ tầng khu công nghiệp Hạ tầng tiện ích Hàng hóa BĐS Khác Doanh thu thuần tỷ đồng 11627 3574 2142 527 133 44

Viglacera cho biết mảng cho thuê hạ tầng tiếp tục là nguồn thu chủ lực, trong khi mảng vật liệu xây dựng ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Xét riêng cơ cấu của Viglacera, bất động sản và xây dựng vẫn là “trụ cột” kinh doanh khi mang về 1.403 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 47% và chiếm tới 70% tổng lợi nhuận gộp.

Mảng vật liệu xây dựng dù có quy mô nhỏ hơn nhưng lại thể hiện tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Ngoại trừ nhóm kính xây dựng vẫn thua lỗ, các nhóm sản phẩm khác đều tăng mạnh: lợi nhuận gộp từ sứ, sen vòi và phụ kiện gấp 3 lần lên 158 tỷ đồng ; gạch ốp lát tăng 23% lên 307 tỷ đồng ; gạch, ngói đất sét nung gấp đôi lên 103 tỷ đồng .