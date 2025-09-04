Cổ phiếu Hòa Phát quá mạnh

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng vọt 6% lên đỉnh 4 năm ở 29.850 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa vượt 229.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng quay đầu mua vào HPG.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giằng co dữ dội ngày 4/9. Ngay từ khi mở cửa, VN-Index tăng 7-8 điểm, tiến sát ngưỡng 1.690 điểm, tạo cảm giác hứng khởi cho giới đầu tư.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài, chỉ số liên tục trồi sụt, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Đến cuối phiên sáng, áp lực chốt lời xuất hiện khiến VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu, thậm chí có lúc khiến bảng điện tử ngập trong sắc đỏ.

Song trạng thái này cũng không kéo dài lâu. Bước sang buổi chiều, dòng tiền phe mua nhập cuộc mạnh mẽ trở thành điểm tựa giúp thị trường nhanh chóng lấy lại cân bằng và bật tăng trở lại.

Đáng chú ý, sự dồn nén của dòng vốn vào các nhóm ngành trụ cột như nguyên vật liệu, bán lẻ và phân phối đã tạo hiệu ứng lan tỏa, đưa chỉ số bứt phá với biên độ gần 1%.

Thanh khoản cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với phiên giao dịch ảm đạm ngày hôm qua, đạt hơn 43.700 tỷ đồng , tương đương 1,6 tỷ USD . Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy dòng tiền vẫn chưa rời bỏ thị trường, mà đang tìm kiếm cơ hội tại những nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng tăng trưởng.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,99 điểm (+0,9%) lên 1.696,29 điểm; HNX-Index tăng 1,29 điểm (+0,5%) lên 283,99 điểm; UPCoM-Index tăng 0,8 điểm (+0,7%) lên 111,85 điểm.

Toàn thị trường hôm nay có 487 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 810 mã giữ tham chiếu và 307 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 22 mã đi lên, 2 mã đứng giá và 6 mã điều chỉnh giảm. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 24 điểm và mở rộng lên ngưỡng 1.883 điểm.

Chỉ số VN-Index có phiên tăng trở lại, áp sát mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực thổi bùng đà tăng của VN-Index chủ yếu đến từ các mã vốn hóa lớn như VCB (+2,8%), HPG (+6%), VPB (+1,2%), FPT (+1,7%), LPB (+2,1%), MSN (+2,2%), MWG (+2,2%), CTG (+0,8%), SSI (+2,3%) và MSB (+3,9%).

Trong các nhóm ngành, cổ phiếu thép là nhóm gây chú ý nhất phiên khi chứng kiến nhiều cổ phiếu lớn tăng mạnh, điển hình có HPG (+6%), VGS (+4,5%) hay NKG và HSG tăng trần.

Với HPG, nhịp đi lên hôm nay đã đưa thị giá cổ phiếu của tập đoàn được mệnh danh là “vua thép” lên mốc 29.850 đồng/cổ phiếu, cao nhất 4 năm qua. Vốn hóa của Tập đoàn Hòa Phát nhờ đó mở rộng lên trên 229.000 tỷ đồng , lớn thứ 8 về quy mô trên sàn HoSE.

Đà bứt phá của cổ phiếu HPG xuất hiện trong bối cảnh mã chứng khoán này được khối ngoại gom ròng 670 tỷ đồng trong phiên, cao nhất danh mục. Trước đó, HPG đã liên tục bị các nhà đầu tư quốc tế xả hàng. Tính riêng tháng 8, khối ngoại đã bán ròng hơn 4.800 tỷ đồng cổ phiếu HPG, áp sát cổ phiếu FPT về quy mô.

Đà tăng của HPG cũng đến sau khi tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long liên tục đón tin vui liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã cho phép CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Bên cạnh đó, Hòa Phát cho biết lò cao số 2 của dự án Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành phân kỳ 2 của dự án. Đến nay, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, tổng công suất đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Trở lại với thị trường chứng khoán hôm nay, cản lực chính tập trung tại các mã đã tăng nóng thời gian qua như VHM (-0,4%), MBB (-0,7%), VJC (-1,4%), SHB (-1,1%), GEX (-1,6%), EIB (-1,3%), BID (-0,2%), BSR (-0,7%), DXG (-1,5%).

Dù chi hàng trăm tỷ mua ròng cổ phiếu HPG, tổng giá trị giao dịch ròng của khối ngoại vẫn âm 860 tỷ đồng , chủ yếu do động thái chốt lời VPB (- 403 tỷ đồng ), VHM (- 225 tỷ đồng ), MSN (- 159 tỷ đồng ) hay MWG (- 146 tỷ đồng ).