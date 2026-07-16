Việt Nam bán cà phê ra thế giới thu gần 5 tỷ USD sau nửa năm

Trong 6 tháng đầu năm, các nước đã chi gần 5 tỷ USD mua cà phê Việt Nam. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận kết quả khả quan.

Nửa đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê, qua đó thu về gần 5 tỷ USD. Ảnh: Báo Chính phủ.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD . Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 4,8 tỷ USD , tăng 7% về lượng, nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá xuất khẩu mặt hàng này giảm.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức... vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định nửa đầu năm 2026, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

TOP 5 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM Số liệu tính trong 6T2026. Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Đức Italy Tây Ban Nha Mỹ Nhật Bản Lượng Tấn 160074 94639 75320 74342 69842 Trị giá Nghìn USD 651562 382458 333507 324110 345449

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Về tình hình giá cả, vào tháng 6, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 4.631 USD /tấn, tăng 4% so với tháng 5, nhưng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, giá trung bình xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.565 USD /tấn, giảm 20% so với cùng kỳ.

Sang đến đầu tháng 7, giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Tại Brazil, tiến độ thu hoạch chậm hơn kỳ vọng khi mưa xuất hiện liên tục ở nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Theo Rabobank, lượng mưa lớn, nền nhiệt thấp và độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hái, kéo dài thời gian phơi sấy và làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng đối với các lô cà phê đang chế biến.

Đà tăng của giá cà phê còn được hỗ trợ khi tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York (tính đến ngày 8/7) giảm xuống còn 354.261 bao loại 60 kg, mức thấp nhất trong khoảng 27 tháng.

Trong khi đó, tồn kho Robusta trên sàn ICE London đạt 4.183 lô, tương đương 41.830 tấn. Đối với cà phê Robusta, giá trên thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê chưa thực sự bền vững do triển vọng nguồn cung toàn cầu có khả năng cải thiện trong niên vụ 2026-2027. Theo khảo sát của Coffee Trading Academy, sản lượng cà phê Brazil dự báo đạt 71,4 triệu bao, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 12% so với niên vụ trước nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi và diện tích canh tác mở rộng.

Còn tại thị trường trong nước Việt Nam, những ngày đầu tháng 7, giá cà phê nội địa đã tăng do nguồn cung trong nước tiếp tục thu hẹp. Lượng cà phê tồn kho trong nông dân không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tích cực thu mua để phục vụ nhu cầu giao hàng, tạo áp lực lên giá.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.

Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.