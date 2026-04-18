Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới kết nối văn hóa cà phê toàn cầu

Sáng 18/4, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” chính thức khai mạc.

Diễn đàn mở ra không gian đối thoại quốc tế cấp cao, góp phần làm rõ cách nhìn nhận cà phê như một “di sản sống” có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Diễn đàn đối thoại quốc tế cấp cao về di sản, văn hóa và tương lai của cà phê

Tiếp nối Hội thảo khoa học - Diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” (tháng 12/2025), Diễn đàn Cà phê Thế giới “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”diễn ra từ 17/4 đến 19/4 tại Buôn Ma Thuột, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, phối hợp cùng UNESCO, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cùng sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Diễn đàn vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương tỉnh Đắk Lắk, các đại sứ, tổng lãnh sự các cường quốc cà phê cùng các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa và cộng đồng thực hành cà phê trong nước, quốc tế. Sự hội tụ này tạo nên một không gian đối thoại đa chiều, phản ánh tính chất liên ngành và liên văn hóa của cà phê trong bối cảnh toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc góp phần lan tỏa những giá trị, truyền thống văn hóa cà phê Đắk Lắk trong nguồn lực phát triển bền vững quốc gia: “Việc giới thiệu tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk đến quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Nguyên, mà còn thúc đẩy đối thoại đa văn hóa, nâng cao giá trị gia tăng của ngành cà phê Việt Nam, qua đó từng bước xác lập vị thế riêng của cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới”.

Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới tại Buôn Ma Thuột quy tụ các nhà lãnh đạo, tổ chức quốc tế và chuyên gia, mở ra không gian đối thoại cấp cao về di sản, văn hóa và tương lai của cà phê.

Với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới nhận được gần 40 bài nghiên cứu tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp cận cà phê dưới nhiều góc độ từ kinh tế, xã hội, văn hóa, di sản học đến công nghệ chế biến, chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững...

Trong đó, 14 bài tham luận tiêu biểu được trình bày trực tiếp tại diễn đàn ngày 18/4 qua 4 phiên thảo luận chuyên sâu với sự điều hành của các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế xuyên suốt theo các chủ đề: “Lịch sử cà phê thế giới”; “Quy trình trồng và sản xuất cà phê”; “Văn hóa tiêu dùng toàn cầu và diễn trình phát triển của di sản cà phê”; “Thực hành tốt trong bảo vệ và phát triển bền vững” nhằm trao đổi về những giá trị di sản cà phê toàn cầu.

Trong đó, phiên chuyên đề về “Lịch sử cà phê thế giới”, các tham luận quốc tế từ các quốc gia có nền văn hóa cà phê tiêu biểu thế giới như Palestine, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy… đã tái hiện hành trình của cà phê xuyên suốt các nền văn minh. Qua đó, cho thấy sự đa dạng trong tiếp nhận và thực hành tại mỗi quốc gia đã tạo nên “sức sống bền bỉ” và khả năng lan tỏa toàn cầu của cà phê, đồng thời khẳng định vai trò của cà phê như một “không gian giao tiếp xã hội và giao lưu văn hóa”.

Với chủ đề về “Quy trình trồng và sản xuất cà phê”, các thảo luận đi sâu về hệ sinh thái trồng và sản xuất cà phê như một chỉnh thể gắn kết giữa tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng. Các phân tích chuỗi giá trị cà phê toàn cầu, trách nhiệm xã hội của ngành cà phê đối với cộng đồng, cùng các định hướng phát triển Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu trọng điểm trở thành “Thủ phủ cà phê thế giới”, gắn với hành trình xây dựng cảnh quan văn hóa cà phê Việt Nam hướng tới di sản của UNESCO và thúc đẩy hệ sinh thái cà phê trong tiến trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

Cùng với đó, chủ đề “Văn hóa tiêu dùng toàn cầu và diễn trình phát triển của di sản cà phê” tại diễn đàn gợi mở cách tiếp cận cà phê từ góc độ văn hóa, lối sống, cách con người gặp gỡ, đối thoại và sáng tạo. Sự chuyển hóa của không gian cà phê từ trải nghiệm tiêu dùng sang không gian văn hóa và di sản, các triết lý và thực hành cà phê đương đại như Coffee Philosophy, Slow Coffee Culture, Thiền Cà phê, cùng với ứng dụng công nghệ số, đang góp phần định hình cà phê như một “di sản sống” có khả năng thích ứng và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới, ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã gặp gỡ, trao đổi cùng các đại sứ, tổng lãnh sự các cường quốc cà phê, các đại biểu quốc tế trong chương trình về những giá trị của cà phê Đắk Lắk, Việt Nam trong việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa và gìn giữ các di sản sống của nhân loại.

Mở rộng từ các tham chiếu quốc tế, phiên chuyên đề “Thực hành tốt trong bảo vệ và phát triển bền vững” chia sẻ những mô hình cụ thể với các thực hành tốt từ Thái Lan và cách tiếp cận của FAO về hệ thống cà phê bền vững hài hòa giữa sinh kế cộng đồng và môi trường. Trên nền tảng đó, các tham luận tiếp tục làm rõ khái niệm và tiêu chí “Thực hành bảo vệ tốt” theo UNESCO, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy di sản cũng như cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng khi di sản được nhận diện và định vị đúng giá trị.

Phát biểu khai mạc siễn đàn, ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: “Diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi học thuật và thực tiễn mà còn là một bước đi thiết thực nhằm làm rõ hơn giá trị nổi bật của di sản cà phê trong bối cảnh toàn cầu hóa, thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn minh cà phê, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, nhất là các mô hình thực hành bảo vệ tốt theo Công ước 2003 của UNESCO”.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều hoạt động cũng được tổ chức góp phần mang đến trải nghiệm toàn diện về giá trị của cà phê Việt Nam từ Cà phê vật lý - Cà phê xã hội - Cà phê tinh thần, vượt ra khỏi khuôn khổ của “một sản phẩm nông nghiệp hay ngành kinh tế” để được nhìn nhận như “di sản sống” gắn với bản sắc và lối sống cộng đồng.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; bà Camila Polo Florez, Đại sứ Colombia tại Việt Nam; ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam (ở giữa từ trái qua) trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa trong không gian vườn cà phê ở Buôn Tơng Jú, Đắk Lắk.

Cà phê Việt Nam và tầm nhìn “di sản sống” trong dòng chảy toàn cầu

Tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”, cà phê được nhìn nhận không chỉ như một sản phẩm nông nghiệp hay một ngành kinh tế, mà như một “di sản sống” - một không gian văn hóa, nơi kết tinh tri thức, tập quán, lối sống và các giá trị tinh thần được cộng đồng sáng tạo, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ góc độ di sản học, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết: “Theo Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, di sản không được hiểu là một vật thể hay sản phẩm, mà là tri thức, kỹ năng, tập quán xã hội và những ý nghĩa mà cộng đồng thừa nhận là một phần đời sống văn hóa của mình và trao truyền qua nhiều thế hệ”.

Thực tiễn trong tiến trình lịch sử cà phê của nhân loại chưa bao giờ chỉ là lịch sử của một loại cây trồng. Đó còn là lịch sử của giao lưu, của thương mại, của tri thức, của sáng tạo, của khát vọng phát triển, và của những cuộc gặp gỡ bền bỉ giữa con người với con người. Từ Ethiopia, Yemen, Ottoman, châu Âu, châu Mỹ đến châu Á và Việt Nam, mỗi vùng đất, quốc gia khi tiếp nhận cà phê đều góp phần làm giàu thêm giá trị chung ấy bằng bản sắc, ký ức và những giá trị riêng biệt, tạo nên hệ sinh thái văn hóa đa dạng, đặc sắc từ cà phê và kết nối trong dòng chảy toàn cầu.

Đây là nền tảng làm nên sức sống lâu bền của cà phê, cũng như thúc đẩy nỗ lực nâng tầm cà phê trở thành một di sản sống chung - không đồng nhất, không hòa tan, mà là cùng tồn tại, cùng tôn trọng, cùng đối thoại và cùng nâng tầm nhau.

Các khách mời, đại sứ, tổng lãnh sự các quốc gia có truyền thống cà phê đặc sắc tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê, công trình biểu tượng của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - “Thành phố cà phê” của thế giới.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có một vị trí đặc biệt, không chỉ là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, mà còn là nơi hội tụ những điều kiện đặc biệt để hình thành và phát triển một nền văn hóa cà phê phong phú, giàu bản sắc. Đặc biệt, tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cà phê gắn liền với hệ tri thức bản địa về trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, thưởng thức, ứng xử văn hóa và tổ chức đời sống gắn với cà phê, hội tụ những giá trị của “di sản sống”, cần được bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục làm sống động những tri thức ấy trong đời sống hiện tại.

Tháng 3/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị cà phê với tri thức bản địa, sự sáng tạo của cộng đồng và mối quan hệ hài hòa giữa con người - thiên nhiên - văn hóa. Tiếp nối danh hiệu quốc gia, việc nhận diện rõ những giá trị nổi bật của “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” như một chỉnh thể văn hóa sống động, có chiều sâu lịch sử, có giá trị cộng đồng, mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ tại diễn đàn, theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend, một di sản chỉ thực sự “sống” khi được cộng đồng hiểu đúng, thực hành đúng, được trao truyền liên tục và không ngừng được sáng tạo trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị cà phê một cách bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng.

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững, việc định vị cà phê Việt Nam như một “di sản sống” sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững, nơi các nền văn hóa có thể cùng tồn tại, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển đóng góp cho văn minh nhân loại.

Theo tư tưởng của nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, “Cà phê là báu vật của đất trời, là di sản của nhân loại, là giải pháp cho tương lai”. Cà phê theo đó không chỉ là câu chuyện của một ngành hàng, mà trở thành một phần trong hành trình lớn hơn: Hành trình kiến tạo những giá trị văn hóa có ý nghĩa cho hiện tại và tương lai của nhân loại. Đây cũng là nền tảng góp phần định vị những vùng đất như Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam trở thành những không gian tiêu biểu của văn hóa cà phê thế giới.

Cà phê Đắk Lắk được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, nơi tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng đan xen trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới 2026 không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là bước đi thiết thực tạo không gian đối thoại cùng nhận diện, hệ thống hóa và nâng tầm giá trị của “tri thức trồng, chế biến và thưởng thức cà phê” như một chỉnh thể văn hóa sống động.

Với sự đồng hành của Chính phủ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và cộng đồng, những trao đổi, kinh nghiệm quốc tế và các sáng kiến tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới được kỳ vọng tiếp tục đặt nền tảng khoa học và thực tiễn để “Tri thức trồng, chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, góp phần đưa văn hóa cà phê Việt Nam trở thành một biểu tượng của bản sắc văn hóa quốc gia trên toàn cầu, được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại.