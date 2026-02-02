Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng về đề xuất dừng chỉnh trang chợ Bến Thành

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết luôn cầu thị lắng nghe và đã kiểm tra, trao đổi nhiều lần về việc thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ tại dự án chỉnh trang chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời, dễ dàng thay đổi theo thời gian. Ảnh: An Khương.

Tối 2/2, Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị được lãnh đạo thành phố giao trực tiếp chịu trách nhiệm việc triển khai chỉnh trang đô thị, cho biết vừa nhận được văn bản đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT).

Phản hồi về vấn đề này, Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực hồ Con Rùa, cũng như chỉnh trang các công trình mặt tiền tại các khu vực trên đã tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm TP.HCM. Các điểm đến cũng được người dân quan tâm và trở thành điểm đến check-in những ngày qua.

Đối với công trình di tích (chợ Bến Thành, nhà hỏa xa), công tác chỉnh trang được triển khai theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Cơ quan này nhấn mạnh luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về việc thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị.

Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố đã được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết, với mục tiêu chung là làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm thành phố và phù hợp theo quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hoà giữa yếu tố văn hóa và thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại.

Trước đó, chiều cùng ngày, Sở QHKT TP.HCM đã có văn bản đề nghị dừng chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa do màu sắc khác phương án ban đầu.

Sở nhận xét nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc.

Vì vậy, Sở QHKT đề nghị Sở Xây dựng, với vai trò cơ quan chủ trì, tạm dừng chỉnh trang ở hai khu vực trên. Đơn vị tài trợ cung cấp phương án đang thi công và giải trình sự khác biệt so với phương án đã được chấp thuận.

Đồng thời, Sở này cũng đề nghị tổ chức họp lấy ý kiến sở ngành liên quan cùng các hội nghề nghiệp như kiến trúc sư, quy hoạch, mỹ thuật, chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị. Từ đó, đơn vị tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.