Khang Điền lãi nghìn tỷ

Sau năm 2025 lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng, Khang Điền đặt mục tiêu nâng gấp đôi lợi nhuận năm nay, với động lực chính từ Gladia by the Waters và các dự án đang triển khai tại TP.HCM.

Khang Điền cho biết trong giai đoạn 2026-2027 sẽ đẩy mạnh triển khai xây dựng và kinh doanh các dự án. Ảnh: KDH.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa có buổi chia sẻ thông tin đầu năm với các nhà đầu tư, đối tác và cổ đông lớn nhằm cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025, đồng thời trao đổi về triển vọng hoạt động trong năm 2026.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận ròng sơ bộ năm 2025 đạt hơn 1.000 tỷ đồng , hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Đại diện Khang Điền cho biết kết quả này phản ánh khả năng duy trì vận hành ổn định, kiểm soát chi phí và quản trị dòng tiền hiệu quả của công ty, dù thị trường còn nhiều biến động.

Trên cơ sở đó, Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận ròng năm nay hơn 2.000 tỷ đồng , gấp đôi năm ngoái. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án Gladia by the Waters, có quy mô 11,8 ha, tọa lạc trên đường Võ Chí Công (phường Bình Trưng, TP.HCM), được triển khai theo hình thức liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền nắm giữ 51% vốn.

Tại dự án này, khu nhà thấp tầng gồm 226 căn biệt thự và nhà liền kề. Khang Điền dự kiến hoàn tất bán hàng và ghi nhận lợi nhuận từ các sản phẩm thấp tầng trong năm nay.

Song song đó, doanh nghiệp cho biết sẽ khởi công phân khu cao tầng của Gladia by the Waters vào ngày 25/1 tới, với quy mô 616 căn hộ. Phân khu này dự kiến mở bán từ quý III và bắt đầu bàn giao từ quý IV/2027.

Ngoài Gladia by the Waters, Khang Điền tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ lượng sản phẩm còn lại tại một số dự án hiện hữu trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, công ty đang tích cực trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết dự án với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước. Các thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm cho dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm nay.

Khang Điền cho hay trong giai đoạn 2026-2027 sẽ đẩy mạnh triển khai xây dựng và kinh doanh các dự án. Hiện, công ty đang đồng thời phát triển 4 dự án tại TP.HCM với pháp lý hoàn chỉnh, tổng quỹ đất trên 150 ha, gồm chung cư Gladia, dự án Bình Trưng Đông (18,2 ha), dự án 11A (16,5 ha, xã Bình Hưng) và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109 ha).

Các dự án này dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 căn hộ cao tầng, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự thấp tầng, cùng khoảng 60 ha đất công nghiệp, qua đó đóng góp cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2026 đến 2028.

Riêng dự án Bình Trưng Đông, nằm liền kề Gladia, có quy mô 18,2 ha, dự kiến phát triển khoảng 200 căn biệt thự, nhà phố và 3.500 căn hộ. Ban lãnh đạo Khang Điền đặt mục tiêu được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trong quý II/2026 và bắt đầu xây dựng hạ tầng từ quý IV/2026.

Bên cạnh hoạt động phát triển dự án, thời gian gần đây Khang Điền còn thu hút sự chú ý khi đồng hành cùng TP.HCM trong công tác chỉnh trang đô thị.

Cuối năm 2025, doanh nghiệp phối hợp với thành phố khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành). Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò đồng hành và tinh thần chủ động của Khang Điền, khi doanh nghiệp tự nguyện đề xuất, tài trợ kinh phí và hoàn thành công trình chỉ sau gần 20 ngày triển khai.

Sau dự án này, UBND TP.HCM tiếp tục chấp thuận cho Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay hồ Con Rùa, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 (23 tháng Chạp).

Nội dung chỉnh trang sẽ bao gồm sơn mới mặt ngoài công trình, sơn lại vạch kẻ đường và lối đi bộ, chỉnh trang cảnh quan giao thông, sơn bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường... nhằm tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, thông thoáng.