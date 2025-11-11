Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic hơn 4.500 ha

UBND TP Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B, tỷ lệ 1/2.000 rộng 4.560 ha, thuộc khu đô thị thể thao Olympic rộng hơn 16.000 ha.

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, tỷ lệ 1/2.000. Nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng để xác định các mục tiêu, yêu cầu nội dung cần nghiên cứu, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Phía bắc khu vực giáp đường Vành đai 4; phía nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa và Thượng Phúc; phía đông trùng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam; phía tây giáp với Quốc lộ 21C.

Quy mô lập quy hoạch phân khu B vào khoảng khoảng 4.560 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị có các chức năng sử dụng đất chính như đất thể dục thể thao; đất đơn vị ở (hiện trạng, quy hoạch); đất dịch vụ công cộng đô thị; đất trường trung học phổ thông; đất sản xuất nông nghiệp... Quy mô dân số dự kiến đến 2045 khoảng 250.000-285.000 người.

Thành phố yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha. Nguồn: HUPI.

Trước đó, thành phố đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A của khu đô thị thể thao Olympic với quy mô gần 3.300 ha. Ngoài ra, UBND các xã Hồng Vân, Thanh Oai mới đây cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Đồ án quy hoạch kiến trúc - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị nhằm lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C, D (tỷ lệ 1/2.000), với quy mô lần lượt là 4.498 ha và 3.743 ha.

Các phân khu này đều thuộc khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích gần 16.100 ha. Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Mục tiêu là phát triển trục không gian phía nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và gắn với vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc. Nếu được hình thành, đây sẽ là khu đô thị quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước.